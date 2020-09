W Niemczech powstaje pierwszy budynek mieszkalny z drukarki 3D

Prezes UOKiK będzie mógł blokować strony internetowe

Prezes UOKiK będzie mógł blokować strony internetowe oraz decydować o zakupie towarów do testów - to niektóre nowe uprawnienia, których nadanie zaproponowano w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jaki we wtorek trafił do konsultacji.