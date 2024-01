W Niemczech brakuje żołnierzy. Politycy mają pomysł na zmianę

W Bundeswehrze brakuje żołnierzy i aby temu zaradzić, minister obrony RFN Boris Pistorius przedstawił niedawno pomysł przyjmowania do sił zbrojnych żołnierzy bez niemieckiego obywatelstwa. Szefowa komisji obrony w Bundestagu Marie-Agnes Strack-Zimmermann popiera takie rozwiązanie.

fot. OLFGANG RATTAY / / Reuters

"Zasadniczo musimy myśleć bardziej europejsko przy naszych poszukiwaniach odpowiednich młodych ludzi, którzy chcą służyć w Bundeswehrze" - powiedziała Strack-Zimmermann w poniedziałek gazecie "Rheinische Post".

Dodała, że "żołnierze bez niemieckiego paszportu mogą go szybciej uzyskać dzięki udanej służbie w Bundeswehrze".

"Jeśli są to obywatele UE, którzy mieszkają z nami wystarczająco długo i mają silny związek z Niemcami, to zdecydowanie jest to coś do rozważenia" - powiedział były minister obrony Franz Josef Jung we wtorek portalowi dziennika "Bild".

Obecnie w Bundeswehrze służy około 180 tys. mężczyzn i kobiet, czyli o około 20 tys. za mało - zauważył "Bild". Docelowa liczebność wojska to 203 tys. żołnierzy.

Minister obrony Pistorius niedawno przedstawił pomysł otwarcia sił zbrojnych dla żołnierzy bez niemieckiego paszportu. "Nie bylibyśmy pierwszymi siłami zbrojnymi w Europie, które by to zrobiły" - powiedział minister gazecie "Tagesspiegel".

"Bundeswehrze brakuje 20 tys. żołnierzy. A teraz federalny minister obrony Boris Pistorius (...) rozważa czy i tutaj możliwe byłoby sprowadzenie wykwalifikowanego personelu z zagranicy. Cudzoziemcy w Bundeswehrze" - pisze we wtorek w komentarzu dziennik "Bild". "Czyli bez paszportu, ale w niemieckim mundurze? Nie bronimy się już sami, ale wysyłamy obcokrajowców na front? Sami jesteśmy zbyt leniwi i tchórzliwi, ale sprowadzamy innych jako mięso armatnie do obrony naszego kraju?" - pyta tabloid.

Z Berlina Berenika Lemańczyk