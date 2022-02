W Moskwie kolejki do bankomatów i kłopoty z wypłatą gotówki

fot. Alexander Saverkin / / FORUM

W bankach w Moskwie są problemy z wypłatą większej ilości gotówki, klienci skarżą się też na kolejki do bankomatów. Wzmożone wypłaty pieniędzy odbywają się na tle rozpoczętej w czwartek inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę.

Banki twierdzą, że mają wystarczające zapasy gotówki, ale wzmożony popyt sprawia, że w niektórych miejscach jej brakuje. Jak przekonała się korespondentka PAP, z bankomatu można wypłacić tylko niewielką sumę; było tak zarówno w centrum Moskwy, jak i dalej od centrum stolicy Rosji.

O podobnych problemach piszą użytkownicy Twittera i media gospodarcze, jak portal RBK.

Drugi co do wielkości bank Rosji, WTB (VTB), wysłał do swoich klientów list z rekomendacją, by nie przeprowadzali czasowo żadnych operacji w euro i dolarach. Bank wezwał też firmy, by powstrzymały się od rozliczeń w obcych walutach z podmiotami na terytorium USA i Unii Europejskiej.

RBK zwraca uwagę, że w ostatnich dwóch miesiącach kasy i bankomaty rosyjskich banków zostały zasilone zapasami gotówki. Podobnie było w marcu 2014 roku, po aneksji Krymu przez Rosję.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)

