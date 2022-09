W Małopolsce trwa spór o odroczenie uchwały antysmogowej

fot. fotohuta / / Shutterstock

Małopolskie samorządy w przytłaczającej większości popierają wydłużenie terminu wymiany pieców bezklasowych - podał w czwartek urząd marszałkowski województwa. Z kolei aktywiści społeczni wskazują, że ok. 75 proc. opinii zebranych w ramach konsultacji sprzeciwia się zmianom w uchwale antysmogowej.

W internetowych konsultacjach, trwających od 1 do 24 sierpnia br., Małopolanie odpowiadali na pytanie, czy popierają przesunięcie terminu wymiany pieców bezklasowych o rok, czyli do końca 2023 r., czy też są za pozostaniem przy obecnych zapisach w uchwale antysmogowej dla Malopolski, zakładających wymianę takich pieców do końca br.

Jak podał Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM), przez formularz internetowy wpłynęły 4023 uwagi, w tym: 2999 negatywnych (tj. przeciwko wydłużeniu terminu wymiany kotłów), 780 pozytywnych (za przesunięciem terminu) i 244 – inne. W konsultacjach wzięło udział: 58 organizacji pozarządowych, 43 przedsiębiorców, 56 jednostek administracji, 17 podmiotów naukowych oraz 3840 osób prywatnych.

W czwartek UMWM wydał komunikat dla mediów "w związku z licznymi przekłamaniami w przestrzeni publicznej" na temat wyników konsultacji.

Według urzędu marszałkowskiego jednostki samorządu terytorialnego z całej Małopolski "w przytłaczającej większości odpowiedziały pozytywnie na pytanie o zmianę terminu" wymiany kotłów.

"Starostowie wydali 6 opinii pozytywnych, 2 opinie negatywne oraz 11 opinii pozytywnych na mocy art. 96 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (zgodnie z którym niewydanie opinii w terminie oznacza akceptację projektu uchwały). Wpłynęły także 2 negatywne opinie prezydentów małopolskich miast. Wójtowie i burmistrzowie z Małopolski wydali 64 opinie pozytywne, 6 opinii negatywnych oraz 98 opinii pozytywnych na mocy art. 96 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska" - podano w komunikacie UMWM.

Wyniki odmiennie interpretuje organizacja Krakowski Alarm Smogowy, która podkreśliła, że w konsultacjach społecznych ok. 75 proc. nadesłanych opinii (2999 z 4023) sprzeciwia się zmianie daty likwidacji bezklasowych pieców.

"Wcześniej Zarząd Województwa twierdził, że większość mieszkańców Małopolski chce osłabienia przepisów antysmogowych, jednak opublikowane wyniki wyraźnie wskazują, że jest zupełnie inaczej" – zaznaczyli aktywiści.

Krakowski Alarm Smogowy zwrócił uwagę, że swój przeciw wobec wydłużenia terminu wymiany kotłów bezklasowych zgłosiło Stowarzyszenie Metropolia Krakowska skupiające gminy położone w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa, miasto Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim, powiaty: myślenicki i oświęcimski, a także gminy: Chełmek i Chrzanów.

"Wśród opinii popierających osłabienie uchwały antysmogowej znalazły się 64 opinie władz lokalnych (wójtów i burmistrzów) - to około 1/3 gmin w Małopolsce. Gminy opowiadające się za zmianami zamieszkuje 24 proc. Małopolan, natomiast gminy, które stanowczo sprzeciwiają się zmianom, zamieszkuje aż 40 proc. Małopolan" – podkreśliła organizacja pozarządowa.

Pełne wyniki konsultacji społecznych zostały udostępnione na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Nad przyjęciem lub odrzuceniem zmian w wojewódzkiej uchwale antysmogowej radni Małopolski będą głosować w poniedziałek. (PAP)

autor: Beata Kołodziej

