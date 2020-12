W Kongresie USA propozycja nowego pakietu finansowego dla gospodarki USA

fot. Tupungato / Shutterstock

Grupa amerykańskich parlamentarzystów z obu partii zaproponowała we wtorek projekt wartego ok. 908 miliardów dolarów pakietu dla gospodarki na czas epidemii. Przewiduje on m.in. wsparcie dla hoteli, restauracji oraz linii lotniczych.

Celem pakietu jest sfinansowanie działań części gospodarki do 31 marca, gdyż część zapisów z zatwierdzonych w pierwszej połowie roku pakietów jest już nieaktualna. Część wygaśnie natomiast z końcem roku.

Propozycja przewiduje m.in. 228 miliardy dolarów na wypłaty dla pracowników w branży hotelowej i gastronomicznej. Zgodnie z nią środki otrzymać mają także władze stanowe i lokalne. Utrzymane ma zostać powiększenie zasiłku dla bezrobotnych o 300 USD tygodniowo.

Na 8 miliardów dolarów mogą liczyć linie autobusowe, a na 1 miliard operator pociągów pasażerskich Amtrak. Amerykańskie linie lotnicze mogą otrzymać 17 miliardów dolarów, co ma im wystarczyć na pensje na okres czterech miesięcy. W październiku American Airlines oraz United Airlines tymczasowo zwolniły ponad 32 tys. pracowników. Powrót tych osób do pracy uzależniły od rządowej pomocy.

Zaprezentowany plan nie ma poparcia Białego Domu, lidera republikańskiej większości w Senacie Mitcha McConnella oraz szefowej Izby Reprezentantów Demokratki Nancy Pelosi.

Podczas ostatniej w tym roku sesji Kongresu między tymi stronami trwają negocjacje ws. nowego gospodarczego pakietu. Parlamentarzyści mają napięty grafik - do 11 grudnia mają czas, by przegłosować ustawę która pozwoli uniknąć częściowego zawieszenia prac rządu, a do końca roku powinni też przegłosować ustawę o wydatkach obronnych na 2021 rok.

Rozmowy na temat wsparcia dla gospodarki na czas epidemii toczyły się w USA intensywnie w lecie, od tego czasu jednak nie odnotowano znaczącego postępu. McConnell deklarował, że nie zgodzi się na pakiet przekraczający bilion dolarów. Demokraci optują za wyższą kwotą, bliższą 2 bilionom dolarów.

Prezydent elekt Joe Biden wspiera pakiet o wysokości ok. 3 bilionów dolarów, który kontrolowana przez Demokratów Izba Reprezentantów przegłosowała w maju. Szanse, że wejdzie on w życie, są minimalne z uwagi na spodziewany sprzeciw mających większość w Senacie Republikanów. Chyba że Demokraci wygrają w styczniu dwie wyborcze dogrywki w Georgii i uzyskają kontrolę nad izbą wyższą amerykańskiego parlamentu.

W czterech przegłosowanych już w 2020 roku pakietach Kongres rozdysponował prawie 3 biliony dolarów, co łącznie stanowi największy w historii bodziec finansowy dla amerykańskiej gospodarki i ok. 14 proc. PKB USA.

W ramach tego wsparcia 160 milionów Amerykanów otrzymało jednorazowe bezpośrednie transfery pieniężne w wysokości 1200 USD. Środki te pomogły wielu rodzinom uniknąć ubóstwa, gdyż w trakcie kryzysu gospodarczego bezrobocie w USA wystrzeliło do poziomów niewidzianych od Wielkiego kryzysu z przełomu lat 20. i 30. XX wieku.

Oczekuje się, że w kolejnym pakiecie Kongres zdecyduje się na powtórzenie przelewów do Amerykanów - przewiduje portal stacji CNN. Dodaje, że środki te na konta zostaną przesyłane prawdopodobnie dopiero w 2021 roku.

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski (PAP)

mobr/ kib/