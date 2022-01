W Kijowie wylądował transport 90 ton amerykańskiej broni

Samolot transportujący 90 ton amerykańskiej broni wylądował na lotnisku w Kijowie - poinformowała w sobotę ambasada USA na Ukrainie.

"Militarna pomoc skierowana na Ukrainę przez prezydenta Joe Bidena dotarła dziś w nocy. Dostarczonych zostało 90 ton broni, w tym amunicji dla znajdujących się na froncie obrońców Ukrainy" - podano w sobotę na Twitterze ambasady.

The first shipment of assistance recently directed by President Biden to Ukraine arrived in Ukraine tonight. This shipment includes close to

200,000 pounds of lethal aid, including ammunition for the front line defenders of Ukraine. [1/2] pic.twitter.com/YeYanK0Px6