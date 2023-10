W Kijowie protestowały rodziny żołnierzy; domagano się skutecznych działań w poszukiwaniu jeńców oraz walki z korupcją

W poniedziałek w centrum Kijowa demonstrowały rodziny uwięzionych i zaginionych żołnierzy; domagano się skuteczniejszego poszukiwania zaginionych, podjęcia działań, mających na celu wymianę jeńców i walkę z korupcją w wojsku - poinformował ukraiński portal Suspilne.

fot. Hesther Ng / / Zuma Press / Forum

Demonstrację przeprowadzono pod hasłem "Usłyszcie nas!" Wzięło w niej udział około 200 osób, które przyjechały do Kijowa z różnych zakątków Ukrainy. Protest rozpoczął się Placu Niepodległości (Majdanie - symbolicznym miejscu, w którym w roku 2014 rozpoczęła się ukraińska Rewolucja Godności - PAP). Następnie demonstrujący przeszli pod Kancelarię Prezydenta.

Domagali się skutecznego poszukiwania zaginionych żołnierzy, podjęcia zdecydowanych działań w celu wymiany wszystkich więźniów lub odzyskania ciał poległych żołnierzy oraz walki z korupcją w Siłach Zbrojnych Ukrainy.

"Żądamy podjęcia wszelkich starań w celu wymiany i powrotu jeńców, ponieważ od dłuższego czasu nie było żadnej wymiany. Rozumiem, że nie wszystko zależy od nas, ale są też organizacje międzynarodowe, które mogą wpłynąć na tę sytuację" - powiedziała Iryna Szczyrska, przedstawicielka stowarzyszenia rodzin 77. Brygady Powietrznodesantowej. Kobieta powiedziała, że jej brat zaginął 3 marca 2023 r. podczas wykonywania swojej pierwszej misji bojowej w rejonie Bachmutu.

"Tam, gdzie był mój brat, wysłano w bój 50 ludzi, wróciło mniej niż tuzin. Chłopaków wysłano do szturmu z karabinami maszynowymi i automatami. Pozwolono im wystrzelić z moździerzy nie więcej niż 20 pocisków dziennie. To nie jest normalne, gdy większość naszych żołnierzy znika podczas swojego pierwszego starcia" - powiedziała Iryna. Kobieta dodała, że brała już udział w podobnym wiecu 24 sierpnia. Wraz z innymi krewnymi zaginionych wielokrotnie apelowała do Kancelarii Prezydenta, Służby Bezpieczeństwa, Prokuratury Generalnej i komisji parlamentarnych - bezskutecznie.

16-letnia Nadija przyjechała do Kijowa z Zaporoża. Jej ojciec zaginął w obwodzie donieckim cztery miesiące temu. Nadal nie ma o nim żadnych informacji, brat natomiast służył w piechocie morskiej i od 18 miesięcy przebywa w rosyjskiej niewoli. "Nie ma żadnych wiadomości. Bronił Mariupola od pierwszych dni wojny, ale nie ma żadnych wiadomości. Dlaczego milczą? Ojciec służył w 54. brygadzie specjalnej - dlaczego o nich milczą? Gdzie oni są? W jaki sposób ludzie mogą zaginąć? Władze muszą odpowiedzieć, gdzie są nasi krewni" - podkreśla Nadija.

Syn Ludmyły Kosenko, wolontariuszki z Odessy, poszedł na wojnę i służył w 77. specjalnej brygadzie powietrznodesantowej. "Dlaczego nie mówią, gdzie jest mój syn? (...). Napisaliśmy wiele apeli. Rozumiem, że jest wojna, ale chcę, by mnie wysłuchano. To straszne, gdy nie wiesz, czy twoje dziecko żyje, czy nie" - mówi kobieta i podkreśla, że protestujący domagają się również, aby władze podjęły walkę z korupcją w siłach zbrojnych. Według niej skorumpowanie dowódców i sytuacja w jednostkach wojskowych powodują, że żołnierze masowo giną lub znikają bez śladu.

"Nie rozumiem, dlaczego pomoc humanitarna jest rozkradana (...) Dlaczego (żołnierze) wciąż proszą o pomoc? Kupiliśmy drony, kamery termowizyjne. Mam dowody na to, że wszystko zostało rozkradzione" - powiedziała Ludmyła.

Do protestujących wyszli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, a krewni zaginionych i żołnierzy wziętych do niewoli przekazali im zbiorowe petycje od rodzin z różnych jednostek wojskowych. (PAP)

sm/ mal/