W Kauflandzie dyskryminowano rodziców. Szykują się pozwy

Pracownicy spółki Kaufland Polska Markety, którzy zostali pokrzywdzeni w wyniku systemowej dyskryminacji osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, zamierzają się ubiegać o rekompensaty nawet do 3 lat wstecz. Pokrzywdzonych jest co najmniej kilkaset osób.

Jak podał portal Dlahandlu.pl, w czerwcu ubiegłego roku Państwowa Inspekcja Pracy potwierdziła, że w spółce Kaufland Polska Markety dochodziło do systemowej dyskryminacji osób posiadających uprawnienia rodzicielskie poprzez mechanizm wynagradzania pracowników. Co prawda od stycznia pokrzywdzonym osobom wyrównano wynagrodzenia do poziomu reszty pracowników, jednak według Organizacji Międzyzakładowej OPZZ „Konfederacja Pracy", nastąpiło to o pół roku za późno.

Jak twierdzi cytowany przez portal Dlahandlu.pl, Wojciech Jendrusiak, przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej OPZZ Konfederacji Pracy w Kauflandzie, związkowcy zamierzają pójść dalej i będą domagali się rekompensaty dla pracownic do 36 miesięcy wstecz.

– Dokumenty są w przygotowaniu, aktualnie czekamy na pełnomocnictwa od pracowników – twierdzi Wojciech Jendrusiak. – Chcemy dokonać tego jak najszybciej, bo każda zwłoka od stycznia, to mniej w kieszeni pracownika.

Według niego po decyzji zarządu Kauflandu, sprawa wydaje się być prosta i pokrzywdzone będą mogły liczyć na środki, które firma wypłacałaby im gdyby nie urodziły dziecka.