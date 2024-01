Górnicy z KGHM-u chcą wyższych podwyżek i nagrody. Związki grożą sporem zbiorowym

/ KGHM

W KGHM-ie rozpoczęły się coroczne rozmowy na temat waloryzacji wynagrodzeń. Pracownikom miedziowej spółki - zgodnie z układem zbiorowym pracy - co roku przysługuje podwyżka. Związki odrzucają, póki co propozycję zarządu. Kolejny spór zbiorowy w górniczej spółce wisi w powietrzu po tym jak rozpoczęli go już pracownicy JSW.

Tradycyjnie w styczniu trwają rozmowy na temat waloryzacji wynagrodzeń w dużych spółkach skarbu państwa. Z tych notowanych na GPW największą uwagę skupiają spółki górnicze, ponieważ koszty pracownicze są jednymi z najmocniej wpływającymi na wynik.

Ponadto odbijają się szerokim echem nie tylko wśród inwestorów, bo od lat średnie pensje górnicze są Polsce najwyższe ze wszystkich grup zawodowych obliczanych przez GUS. W grudniu 2023 r. pierwszy raz przekroczyły średnio 20 tys. zł brutto przy średnich zarobkach na poziomie 8 tys. zł.

Jak poinformowano na stronach związków zawodowych pracowników polskiej miedzi, 26 stycznia odbyła się druga tura rozmów wszystkich organizacji związkowych działających w KGHM-ie z zarządem spółki, który zaproponował wzrost stawek płacy zasadniczej o 9,2 proc. i przeszeregowań załogi na poziomie 10 proc.

Jak napisali związkowcy na swoim facebookowym profilu, propozycja „nie jest w żaden sposób do przyjęcia przez stronę społeczną”. Żądają przy tym wzrostu płacy stawki zasadniczej o 15 proc. od początku stycznia, przeszeregowań rzędu 20 proc. oraz jednorazowej nagrody w wysokości 5 tys. zł na każdego pracownika.

To, że podwyżki będą, jest pewne, ponieważ w KGHM-ie pracownicy mają zagwarantowany coroczny wzrost wynagrodzeń na mocy układu zbiorowego pracy obowiązującego w spółce. Pytanie tylko na jakim poziomie skończą się negocjacje związków z władzami.

Odpowiedzi zarządu na przedstawione żądania górnicy z miedziowego giganta oczekują do 2 lutego. Informują, że nieuwzględnienie ich stanowiska może doprowadzić do wszczęcia sporu zbiorowego. Ten trwa już w innej giełdowego górniczej spółce – JSW, gdzie pracownicy oczekują wzrostu wynagrodzeń o co najmniej o 1 pkt proc. powyżej ubiegłorocznej inflacji.

W ostatnim raporcie Główny Urząd Statystyczny podał, że średnioroczna inflacja CPI w 2023 roku wyniosła 11,4 proc. W ubiegłym roku górnicy z KGHM-u po kilku turach rozmów wywalczyli 13,2 proc. podwyżki płacy zasadniczej i wypłatę jednorazowej nagrody w wysokości 2 tys zł na pracownika.

Jak wynika z ostatniego jednostkowego raportu wynikowego KGHM-u, po trzech kwartałach koszty świadczeń pracowniczych wyniosły 4,065 mld zł i były o 16,5 proc., czyli o 577 mln zł wyższe od kosztów za analogiczny okres 2022 r. Raport finansowy za cały ubiegły rok KGHM opublikuje 27 marca 2024 r.