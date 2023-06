Górnicy walczą o swoje. W JSW trwają rozmowy o wypłatach, związkowcy liczą na nagrodę

Według doniesień Reprezentatywnych Organizacji Związkowych działających w JSW trwają rozmowy nt. realizacji porozumienia zawartego między zarządem spółki a związkami dotyczące polityki wynagrodzeń. Jednym z elementów składowych może być jednorazowa nagroda przyznana po pierwszym półroczu.

Jak relacjonuje facebookowy profil Reprezentatywnych Związków Zawodowych Jastrzębskiej Spółki Węglowej, trwają rozmowy dotyczące wypełnienia postanowień porozumienia podpisanego 8 lutego bieżącego roku, kończącego spór zbiorowy w spółce, w którym postulatem był wzrost płac o 25 proc.

O rozmowach związkowców z zarządem, których tematem ma być jednorazowa nagroda dla pracowników JSW, informowano pierwszy raz już 14 czerwca br. Wtedy reprezentatywne związki zwróciły się do zarządu spółki o realizację wyżej wspomnianego porozumienia. Miałoby to nastąpić m.in. poprzez wypłatę nagrody jednorazowej.

„Z okazji obchodzonej 30. rocznicy JSW sugerujemy wypłatę nagrody jednorazowej w miesiącu czerwcu 2023 r. na tę okoliczność” – wskazali związkowcy w piśmie dołączonym do wpisu z 14 czerwca.

"14.06.2023 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej rozpoczęły się rozmowy pomiędzy zarządem JSW SA a Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi JSW SA w sprawie realizacji pkt.1 i 5 Porozumienia płacowego z dnia 08.02.2023 r. Rozmowy będą kontynuowane po dokonaniu oceny sytuacji finansowej spółki po zakończeniu półrocza. Data spotkania nie jest jeszcze ustalona " - poinformował Bankier.pl rzecznik prasowy JSW Tomasz Siemieniec.

Jednak 21 czerwca br. związki informowały we wpisie zatytułowanym „Nagroda jednorazowa w JSW - kiedy, ile, jak?”, że „zgodnie z porozumieniem płacowym z lutego nastąpiła analiza finansowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Co prawda do zamknięcia półrocza zostało jeszcze 10 dni, ale wstępne informacje o wynikach są bardzo dobre”.

Drugi kwartał jeszcze się nie zakończył, ale znamy wyniki pierwszych trzech miesięcy 2023 r., kiedy to spółka zarobiła na czysto 1,27 mld zł, bijąc przy tym rynkowe oczekiwania. Wypracowany zysk JSW w I kwartale był większy niż roczny zysk w latach 2019-2021, stąd spodziewana silna pozycja finansowa JSW oraz niezachwiana sytuacja płynnościowa, zwłaszcza po zatrzymaniu w spółce rekordowego zysku za 2022 r. (7,12 mld zł) i braku wypłaty dywidendy.

Jak nieoficjalnie dowiedziałem się od jednego z przedstawicieli Reprezentatywnych Związków Zawodowych, informacje o bardzo dobrych wynikach z pierwszego półrocza są oparte właśnie na publicznie dostępnych wynikach za pierwszy kwartał, więc nie ma tu sensacji, chociaż także drugi kwartał w wykonaniu JSW powinien być dobry, patrząc na ceny kontraktów na węgiel koksujący z Australii. Także wspomaniana we wpisie analiza jeszcze nie miała miejsca w formie całościowej i będzie przeprowadzona dopiero po zakończeniu I półrocza, wtedy też oficjalnie będzie można mówić o kwotach ewentualnej nagrody.

Przypomnijmy, że porozumienie z lutego br. zakłada, że fundusz płac dla pracowników spółki zostaje zwiększony o 15,4 proc. i wzrośnie o ok. 580 mln zł. Za jego realizację miało odpowiadać m.in. wdrożenie nowych tabel stawek płac zasadniczych od 1 stycznia 2023 r.

Jednocześnie zapisano, że "po pierwszym półroczu strony porozumienia przystąpią do przeglądu sytuacji produkcyjnej i ekonomicznej spółki; zostanie dokonana ocena wyników spółki, która będzie podstawą do realizacji ustalonego funduszu płac". A więc ewentulana nagroda zostałaby wypłacona w ramach powiększonego funduszu płac. Twierdząco na pytanie, czy ewentualna nagroda będzie elementem porozumienia z 8 lutego br., odpowiedział też rzecznik JSW.

W zeszłym roku wynagrodzenia w JSW wzrosły o 10 proc. W lipcu ub. roku pracownikom wypłacono także jednorazową nagrodę w wysokości od 13 tys. do 19 tys. zł brutto, co kosztowało spółkę ok. 480 mln zł. W całym 2022 r. koszty pracownicze w JSW wyniosły 4,63 mld zł, czyli o 860 mln zł więcej niż w 2021 r. (w tym zawiera się „jednorazowa” premia wypłacona w lipcu 2022 r.).