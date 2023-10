W Izraelu powstanie nadzwyczajny rząd jedności narodowej

Gospodarcze powiązania Polski z Izraelem. W tle miliardy złotych Wojna w Izraelu może zdestabilizować sytuację na Bliskim Wschodzie - kluczowe jest, czy dołączą do niej inne państwa. To jednak okazja, by przypomnieć gospodarcze powiązania pomiędzy Polską i Tel Awiwem. W tle są miliardy złotych.