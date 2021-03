W Izraelu otwarto restauracje, zezwolono na imprezy grupowe

Najwięcej pacjentów z koronawirusem na OIOM-ach we Francji od końca listopada

We Francji liczba pacjentów z Covid-19 leczonych na oddziałach intensywnej terapii wzrosła do 3743; to najwyższy poziom od końca listopada 2020 roku – podała w niedzielę Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).