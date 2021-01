W IV kwartale 95 proc. sądowych wyroków dot. kredytów CHF było korzystnych dla konsumentów

Materiały spółki

W IV kwartale 2020 roku 95 proc. sądowych wyroków w sprawach kredytów indeksowanych czy denominowanych do franka szwajcarskiego było korzystnych dla konsumentów - wynika z przygotowanego dla PAP Biznes zestawienia Votum Robin Lawyers.

Z prezentowanych wcześniej danych przez Votum wynikało, że w pierwszej połowie 2020 roku korzystnych dla konsumentów było łącznie 89,3 proc. spraw sądowych, a w III kwartale 91 proc. wyroków.

Votum dotarło w sumie do 449 wyroków w wydanych w IV kwartale 2020 roku, z czego 428 było wygranych przez konsumentów. Według tych danych w 13 sprawach wygrały banki (3 proc. spraw w IV kwartale), natomiast w przypadku 8 spraw (ok. 2 proc.) sąd odwoławczy uchylił wyrok I instancji i przekazał go do ponownego rozpoznania.

Z tych danych wynika, że wśród wyroków korzystnych dla frankowiczów w ostatnim kwartale 2020 roku w 324 przypadkach (co stanowiło 76 proc. korzystnych wyroków) doszło do unieważnienia umowy, a do tzw. odfrankowienia (konstrukcja PLN+Libor) doprowadzono w 62 takich sprawach (14 proc.).

Na 43 wyroków prawomocnych 37 było korzystnych dla konsumentów.

Votum podało, że źródłem informacji o wyrokach były dane pozyskane z portali internetowych, mediów i nie jest to pełna baza wyroków, które zapadły w tym okresie.

Zainteresowanie klientów dochodzeniem roszczeń od banków wzrosło po wydanym w październiku 2019 roku wyroku TSUE w sprawie walutowych kredytów hipotecznych.

Do samego Sądu Okręgowego w Warszawie w 2020 roku wpłynęło 15,6 tys. spraw dotyczących roszczeń z umów kredytowych denominowanych i indeksowanych do franka szwajcarskiego, podczas gdy w 2019 roku było to 4,6 tys. spraw.

W ślad za rosnącą liczbą spraw sądowych i kształtującą się niekorzystną dla banków linią orzeczniczą, 2020 rok przyniósł w bankach znaczny wzrost rezerw na te kredyty.

We wtorek mBank informował, że w IV kwartale 2020 roku utworzył rezerwę w wysokości 439,5 mln zł na ryzyko prawne kredytów walutowych, czyli więcej niż łącznie w okresie I-III kwartału 2020 roku (ok. 390 mln zł).(PAP Biznes)

seb/ ana/