Praca zdalna coraz mniej popularna. Choć pracownicy nie chcę wracać do biur

Na koniec 2022 r. 28 proc. Polaków pracowało zdalnie lub hybrydowo - przynajmniej tak wynika z ich deklaracji. To o 6 pkt. proc. mniej niż w pierwszym kwartale 2022 r. - wynika z badania Pracuj.pl.

fot. Yasmina H / / Unsplash

"28 proc. pracujących Polaków badanych przez Pracuj .pl w czwartym kwartale ub.r. deklaruje, że wykonuje pracę w nowo przyjętych modelach elastycznych – zdalnym lub hybrydowym. To oznacza, że popularność pracy poza biurem spadła o 6 punktów procentowych w porównaniu do I kwartału 2022 roku, a więc zauważalna jest zmiana w stosunkowo krótkim okresie. Widocznym trendem staje się stopniowy powrót do biur, który obserwujemy już właściwie od momentu znoszenia obostrzeń pandemicznych, a który z czasem zaczyna obejmować coraz więcej przedsiębiorstw w całym kraju. Nie objawia się on jednak na tak dużą skalę, jak w prognozach części ekspertów rynku HR czy branży nieruchomości biurowych" - napisano w komunikacie.

Dla porównania, jak podaje Pracuj. pl, w czwartym kwartale 2021 roku odsetek pracowników wykonujących pracę w pełni zdalnie lub hybrydowo wynosił 35 proc., a w marcu ubiegłego roku liczba ta spadła do 34 proc.

Pracownicy nie chcą wracać do biur

Z badania wynika, że spośród respondentów wykonujących swoje obowiązki zdalnie lub hybrydowo, 8 proc. chciałaby wrócić do pracy wyłącznie w siedzibie firmy.

"Największa liczba badanych wskazuje, że w ciągu najbliższych 1-2 lat chciałaby pracować hybrydowo z uwzględnieniem obecności w firmie minimum raz w tygodniu. Nieznacznie mniej, bo 30 proc. badanych przez Pracuj .pl pracujących Polaków chciałoby pojawiać się w firmie 2-3 razy miesięcznie. Na pracę w pełni zdalną stawia obecnie 28 proc. respondentów" - dodano.

W serwisie Pracuj .pl w ubiegłym roku zamieszczono ok. 1,1 mln ofert pracy, z czego 1/3 dotyczyła pracy zdalnej lub hybrydowej.

Praca zdalna zostanie na stałe wprowadzona do Kodeksu Pracy. Nowe przepisy wejdą w życie 7 kwietnia 2023 roku. (PAP Biznes)

doa/ osz/