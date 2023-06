W IT już nie ma kokosów? Realne płace rosną wolniej niż inflacja

Choć średnie wynagrodzenie rodzimych specjalistów w sektorze IT wzrosło, to jednak podwyżki były niższe niż poziom inflacji – wynika z badania „Raport Płacowy 2023”, przeprowadzonego przez firmę badawczą Valueships na zlecenie Organizacji Pracodawców Usług IT – SoDA.

Według „Raportu Płacowego 2023” osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę otrzymały podwyżki wynoszące średnio 12 proc. r./r. Natomiast w przypadku kontraktów B2B pensje świadczących usługi urosły o 6 proc. r./r. Według branżowych ekspertów podwyżki te są odzwierciedleniem koniunktury, która panowała w 2022 r. W związku z dynamicznymi zmianami w IT przewidują oni dalsze podwyżki, jednak nie na spodziewanych wcześniej poziomach. Według nich wyniosą one od 5 do 10 proc. i będą dotyczyły jedynie konkretnych stanowisk, co wynika ze słabnącej sytuacji gospodarczej na świecie.

Podwyżki nie dogonią wzrostu cen

Spośród firm przebadanych przez Valueships i SoDA, 50 proc. deklarowało, że w lutym 2023 r. wynagrodzenia pracowników w ich firmach wzrosły. Podwyżki te były efektem dobrej koniunktury w 2022 r. i odpowiedzią na wysokie zapotrzebowanie na usługi IT. Największy, 13 proc. wzrost, dotyczył osób na stanowiskach specjalistycznych IT. W dalszej kolejności miał związek z pracującymi w działach wsparcia (m.in. w HR, finansach, marketingu czy obsłudze biura) – średnio o 6 proc. Na stanowiskach kierowniczych IT średniego szczebla wzrosty wyniosły 8 proc. Natomiast na dyrektorskich i kadry zarządzającej – 6 proc.

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF) średni poziom inflacji konsumenckiej w Polsce w 2023 r. wyniesie 11,9 proc. Przewidywania inflacyjne w zestawieniu z predykcjami ekspertów świadczą o tym, że podwyżki w branży IT nie zrównoważą ogólnego wzrostu cen. Zdaniem SoDA to chwilowe spowolnienie.

– W perspektywie długofalowej spodziewamy się, że rodzima branża nadal będzie się dynamicznie rozwijać – uważa Bartosz Majewski, Prezes SoDA, i CEO Codibly. – Luka kadrowa wciąż jest aktualna, a rynek potrzebuje do pracy konkretnych specjalistów.

Widoczne spowolnienie w branży

W porównaniu z ubiegłorocznym „Badaniem płacowym SoDA” w aktualnym raporcie przeciętne wynagrodzenie specjalisty IT na poziomie regular (2-5 lat) wzrosło o 6 proc. w przypadku B2B i wyniosło 16 612 zł netto (kwota na fakturze VAT) oraz o 12 proc. w kontekście umowy o pracę, osiągając poziom 11 427 zł brutto.

Według Bartosza Majewskiego, prezesa SoDA i CEO Codibly, warto zwrócić uwagę na kwestię inflacji oraz ogólnego spowolnienia w branży.

– Widać, w jaki sposób słabsza koniunktura gospodarcza na świecie znajduje obecnie odzwierciedlenie w wynagrodzeniach – mówi Bartosz Majewski. – Wpływ na sytuację rodzimych firm ma również bardzo dynamicznie zmieniający się kurs walut -(szczególnie euro i dolara). Jest to o tyle istotne, ponieważ firmy członkowskie, zrzeszone w SoDA, eksportują najczęściej swoje główne usługi za granicę. Muszą zatem uwzględniać ten aspekt w swoich politykach płacowych.

Nastroje sprzyjające podwyżkom znacznie się ochłodziły

Raport SoDA wskazuje na wzrost wynagrodzeń na niektórych stanowiskach. Jest to pozytywna informacja, która odzwierciedla rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w tych obszarach oraz konkurencyjność rynku.

– Wzrost płac na wybranych stanowiskach świadczy o tym, że inwestycje w rozwój umiejętności i zdobycie wiedzy przynoszą realne korzyści dla pracowników. Widzimy jednak, że nastroje sprzyjające podwyżkom znacznie się w ostatnim czasie ochłodziły – komentuje Przemek Mikus, członek zarządu SoDA i COO Liki Mobile Solutions.

Z kolei według Pawła Pustelnika, członka zarządu SoDA oraz dyrektora zarządzającego w Future Processing S.A., „Raport Płacowy 2023” pokazuje pewne ograniczenia dotyczące podwyżek płac.

– Wzrosty te będą przede wszystkim jednocyfrowe, oscylujące w przedziale od 5 do maksymalnie 10 proc. Warto jednak zaznaczyć, że nie na wszystkich stanowiskach – uważa Paweł Pustelnik. –Ograniczenie podwyżek jest efektem dynamicznych wzrostów płac, które miały miejsce w ostatnich 2-3 latach. Naszym zdaniem w obecnej chwili następuje moment normalizacji rynkowej.

Większość firm IT płaci przynajmniej na poziomie średniej rynkowej

Blisko dwie trzecie organizacji biorących udział w badaniu SoDA wypłaca swoim pracownikom i współpracownikom wynagrodzenie na poziomie stawek rynkowych lub ich powyżej. W przypadku umów B2B kwota na fakturze 42 proc. osób jest zbliżona do średniej rynkowej, a 13 proc. otrzymuje wynagrodzenie powyżej tego poziomu.

Jeszcze lepiej wygląda sytuacja osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – zarobki 35 proc. pracowników są zbliżone do stawki rynkowej, ale aż 28 proc. osób pobiera wyższe wynagrodzenie, niż wynosi średnia dla firm ujętych w raporcie.

Według Konrada Weiske członka zarządu SoDA oraz CEO Spyrosoft, odnotowany w badaniu płacowym wzrost wynagrodzeń rok do roku był rezultatem wysokiego zapotrzebowania na usługi IT w pierwszych kwartałach 2022.

– Kilka miesięcy po zakończeniu badania widzimy, iż globalny kryzys gospodarczy i zmniejszenie tempa wzrostu popytu na nasze usługi, wpływają hamująco na perspektywę zmiany poziomu wynagrodzeń – mówi Konrad Weiske. – Przygotowanie się na trudności związane z aktualną sytuacją makroekonomiczną z pewnością skłania pracodawców IT do rozsądnego planowania kosztów, nie tylko w zakresie płac.

Najwięcej płacą duże firmy

Różnice w poziomie wynagrodzeń widać również w zależności od wielkości zatrudniającego podmiotu. W przypadku umów B2B najwyższa mediana wynagrodzeń dotyczy firm, dla których pracuje ponad 400 osób – 21 193 zł netto oraz zatrudniających między 51 a 100 osób – 19 428 zł netto. Najniższa natomiast w podmiotach z grupy 1-50 pracowników – 16 500 zł netto.

W przypadku umów o pracę, najwyższą medianę wynagrodzeń odnotowano również wśród firm, w których pracuje ponad 400 osób – wynosi ona 12 308 zł brutto. Co ciekawe, najmniejsze spółki (1-50 pracowników) w tym przypadku plasują się w połowie stawki – z medianą na poziomie 10 532 zł brutto. Pokazuje to, że wcale nie płacą w swojej kategorii najmniej na rynku.

Ile zarabiają specjaliści IT?

Z „Raportu Płacowego 2023” SoDA wynika, że na najwyższe wynagrodzenie mogą liczyć osoby pracujące na stanowiskach DevOps Engineer i Cloud Engineer. W przypadku umów B2B (kwoty netto) średnia miesięczna stawka specjalisty na poziomie regular wynosi 18 504 zł, a w przypadku seniorów (+5 lat) 23 956 zł. Kolejne dwie specjalizacje najbardziej cenione na rynku to Business Analyst i Software Developer. W pierwszym przypadku specjaliści ze średnim doświadczeniem zarabiają przeciętnie 16 485 zł, a seniorzy 20 195 zł. Z kolei programiści mogą liczyć przeciętnie na 15 743 zł w przypadku poziomu regular i 20 879 zł w przypadku seniorów. Niżej uplasowali się kolejno Project managerowie, specjaliści od Quality Assurance i UX/UI Designerzy. Przedział zarobków w przypadku osób ze średnim doświadczeniem wynosi od ponad 11 000 do 14 500 zł, a w przypadku seniorów od ok. 15 500 do 18 000 zł.

Podobnie wygląda rozkład wynagrodzeń w podziale na specjalizacje wśród osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Jednak kwoty te są proporcjonalnie niższe. Dla przykładu średnie wynagrodzenie seniorów DevOps i Cloud wynosi 17 350 zł brutto, a Software Developerów – 15 734 zł brutto.

Szczególnie doceniani specjaliści od chmur

Jak twierdzi Piotr Subko, Human Resources Manager w MakoLab, stawki w branży IT są wypadkową praw podaży i popytu, na które dodatkowo wpływają trendy rynkowe i technologiczne.

– Obecnie nie ma praktycznie projektu, który nie byłby realizowany bez wykorzystania rozwiązań chmurowych. Nie dziwi zatem, że na szczycie piramidy wynagrodzeń znaleźli się specjaliści ds. DevOps i cloud computingu – uważa Piotr Subko. – W przypadku wynagrodzeń programistów, oprócz doświadczenia, ogromny wpływ na wysokość stawek ma specjalizacja technologiczna. Nadal najmocniejszą kartę przetargową mają firmy, które poza wysokim wynagrodzeniem, mogą zaoferować realizację ciekawych, rozwojowych projektów.

Raport Płacowy 2023 został opracowany przez firmę Valueship na zlecenie SoDA w lutym 2023 na bazie ankiety CAWI na próbie 103 przedstawicieli firm zrzeszonych w SoDA oraz danych płacowych 9 832 pracowników z 87 firm członkowskich SoDA. Celem badania było uzyskanie wiedzy na temat struktury zatrudnienia, rotacji oraz postrzeganego (realnego, a nie deklarowanego) poziomu zarobków w polskich firmach IT, zrzeszonych w Organizacji Pracodawców Usług IT (SoDA).