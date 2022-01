Zarobki w branży IT wzrosły średnio od 30 do 40 proc. w skali roku

fot. puhhha / / Shutterstock

Zarobki w branży IT wzrosły w skali roku średnio od 30 do 40 proc. – wskazują eksperci z Michael Page Poland. Na konkurencyjność na rynku pracownika miała wpływ praca zdalna, która umożliwiła specjalistom na zatrudnienie się w zagranicznych firmach.

Branża IT już przed wybuchem pandemii miała się dobrze, ale od blisko dwóch lat jej rozkwit następuje jeszcze szybciej. W dużej mierze sektor zawdzięcza to coraz większemu naciskowi firm z pozostałych branż na cyfryzację swoich usług. Dodatkowo spopularyzowanie pracy zdalnej wypłynęło na jeszcze większą konkurencyjność na rynku pracy specjalistów IT, ponieważ żyjąc w Polsce, bez problemu można zatrudnić się w zagranicznej firmie.

Jak zauważyli eksperci z Micheal Page, w 2021 r. o 40 proc. wzrosła liczba ogłoszeń skierowanych do pracowników z sektora IT. Przełożyło się to znacznie na wzrost pensji, który wyniósł średnio od 30 do 40 proc. Dla przykładu eksperci wskazują pensję na stanowisku Java Developer, który w oparciu o umowę o pracę może liczyć na pensję od 12 do 35 tys. zł brutto, natomiast rok temu średnia wynosiła od 14 do 20 tys. zł brutto.

W przypadku pracowników na stanowisku IT Project Manager średnie wynagrodzenie wzrosło do 15-25 tys. zł brutto (na UoP - red.), przy średnich zarobkach w ubiegłym roku wynoszących 13-22 tys. zł brutto. Duży wzrost pensji zanotowano wśród specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa. IT Security Manager rok temu zarabiał średnio od 16 do 20 tys. zł brutto, natomiast teraz na rynku stawki na tym stanowisku wynoszą od 20 do 28 tys. zł brutto.

Eksperci z Macheal Page wskazują, że rozwiązaniem dla polskich firm, które tracą pracowników na rodzimym rynku na rzecz zachodnich firm i zachodnich stawek, jest spojrzenie w kierunku… wschodnich specjalistów. Umożliwić im to ma specjalny program wizowy Poland. Business Harbour, który został powołany do życia, aby ściągnąć najlepszych specjalistów z takich krajów, jak Białoruś, Armenia, Gruzja, Mołdawia, Rosja oraz Ukraina.

Zarobki oferowane w Polsce dla specjalistów ze Wschodu mogą być atrakcyjne. Z raporty No Fluff Jobs wynika bowiem, że w regionie Europy Środkowo-Wschodniej pracownicy z IT zarabiają najlepiej w Polsce oraz w Czechach.

AB