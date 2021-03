W IT i w bankowości spadki wynagrodzeń

fot. GaudiLab / Shutterstock

Średnie miesięczne wynagrodzenie specjalistów i menedżerów według ostatniego raportu płacowego firmy Antal spadło o 4 proc. rok do roku. W tegorocznej edycji badania wyniosło 12 096 zł w porównaniu do 12 614 zł przed rokiem.

Wzrost średnich wynagrodzeń specjalistów i menedżerów w porównaniu do 2020 roku odnotowano w administracji, prawie i SSC/BPO. W pozostałych analizowanych branżach pokazano spadki.

Średnie wynagrodzenia w poszczególnych branżach (zł brutto) Branża 2020 r. 2021 r. Administracja 5950 zł 6215 zł Bankowość i ubezpieczenia 13 216 zł 11 918 zł Finanse i księgowość 11 938 zł 10 329 zł HR 10 652 zł 10 234 zł Inżynieria 10 275 zł 9 685 zł IT 14 460 zł 14 058 zł Logistyka 10 350 zł 10 026 zł Farmacja i sprzęt medyczny 13 342 zł 12 146 zł Prawo 11 102 zł 12 742 zł Sprzedaż i marketing 11 262 zł 10 725 zł SSC/BPO 7 540 zł 8 085 zł Źródło: oprac. własne Bankier.pl na podstawie raportu płacowego Antal

Zwycięską branżą, w której wynagrodzenia najmocniej wzrosły w porównaniu do poprzedniej edycji badania, było prawo. Ta grupa zawodowa odnotowało 15 proc. wzrost płac, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 12 742 zł brutto.

– Na bardzo dobry rok zarówno dla kancelarii, jak i prawników in-house wpłynęła także sytuacja gospodarcza – zmiany w prawie podatkowym i prawie pracy. Aby spełnić oczekiwania klientów, firmy prawnicze przesuwały całe zespoły do obsługi zagadnień powstałych bezpośrednio lub pośrednio na skutek pandemii. Zyskało na znaczeniu doradztwo w zakresie zmian prawnych związanych z tarczą antykryzysową. Więcej zleceń przełożyło się w sposób proporcjonalny nie tylko na większe premie, ale i na wynagrodzenia podstawowe – komentuje Agnieszka Tymoszyk, senior client manager Antal.

Niewielki wzrost można zauważyć również w administracji, gdzie płace są wyższe o 4 proc., obecnie średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 6 215 zł. Jak podają eksperci, podwyżki płac mają charakter wyrównania inflacyjnego.

Pierwszy spadek od lat zanotowała branża IT. Specjaliści i menedżerowie obecnie średnio zarabiają 14 058 zł brutto i mimo niewielkiego spadku jest to wciąż najlepiej wynagradzana branża w Polsce. Z kolei wyraźny spadek wykazały płace w bankowości i ubezpieczeniach. Płace w porównaniu do ubiegłego roku są niższe o 13 proc.

- Sprzedaż w oddziałach mocno się skurczyła, co przełożyło się na zwolnienia, rosnącą liczbę kandydatów aktywnych i znaczny spadek oczekiwań finansowych. Dodatkowo ograniczenia działalności wpłynęły na niższe wyniki - a co za tym idzie - mniejsze prowizje - tłumaczy Dafgmara Kłos, senior consultant z Antal.

Tak samo wyraźny spadek odnotowała również grupa zawodowa pracująca w finansach i księgowości. O 13 proc. średnie płace specjalistów i menedżerów skurczyły się w porównaniu do 2020 roku. Średnie miesięcznie wynagrodzenie brutto wynosi obecnie 10 329 zł. Najbardziej dotkliwie odczuli to początkujący specjaliści, gdzie odnotowano spadek płac o 25 proc.

Weronika Szkwarek