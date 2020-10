W III kw. zysk banków z GPW spadnie 40 proc.

fot. Robert Gardziński / FORUM

Zysk netto banków z GPW w III kwartale wyniesie 2,1 mld zł, czyli będzie ponad 40 proc. niższy niż rok wcześniej, ale ok. 50 proc. wyższy niż w II kwartale - wynika z ankiety PAP Biznes. Banki zmierzą się z presją na wynik odsetkowy oraz istotnie wyższym niż rok wcześniej saldem rezerw, które jednak w porównaniu z poprzednim kwartałem będzie niższe. Wyniki obciążą rezerwy na portfele kredytów w CHF.

W przyszłym tygodniu banki rozpoczynają sezon publikacji wyników za trzeci kwartał 2020 roku. Pierwsze dane finansowe przedstawi we wtorek przed sesją Bank Millennium, Santander Bank Polska oraz Idea Bank, w czwartek natomiast swoje wyniki opublikuje mBank.

"Spodziewamy się, że łączny raportowany zysk netto 9 analizowanych banków w 3 kwartale 2020 roku spadnie o 40 proc. w ujęciu rok do roku, a główną przyczyną ujemnej dynamiki będzie istotnie niższy rok do roku, a także kwartał do kwartału, wynik odsetkowy oraz wyższe saldo rezerw" - powiedział PAP Biznes analityk DM BDM Michał Fidelus.

"Zakładamy jednocześnie niższe koszty administracyjne, lepsze pozostałe przychody oraz płaski wynik z opłat i prowizji" - dodał.

Z danych zebranych przez PAP Biznes wynika, że zysk netto dziesięciu banków w III kwartale spadnie o 43 proc. rok do roku, a wpływ na pogorszenie będzie miało głównie wyższe o ponad 40 proc. saldo rezerw, jak i niższy o 11 proc. wynik odsetkowy.

"Spodziewamy się również, że w ujęciu kwartalnym zysk netto ulegnie znaczącej poprawie, głównie na skutek spadku salda rezerw" - powiedział Fidelus.

Zgodnie z prognozami wynik odsetkowy w III kwartale będzie pod presją wcześniejszych obniżek stóp procentowych i spadnie 11 proc. rdr i 5 proc. kdk.

Z kolei wynik prowizyjny utrzymać się ma na poziomie ubiegłorocznym i będzie 5 proc. wyższy niż w II kwartale 2020 roku.

Rezerwy w III kwartale wzrosnąć mają 42 proc. rdr, ale będą o 29 proc. niższe niż w II kwartale.

Zdaniem analityka ze względu na programy pomocowe banki w III kwartale nie obserwowały istotnego pogorszenia jakości aktywów, a wyższe rdr koszty ryzyka będą dalszym ciągu w znacznym stopniu efektem rezerw modelowych uwzględniających zmiany makroekonomiczne.

Fidelus ocenia, że na dynamikę wyniku netto negatywny wpływ w III kwartale mogą mieć istotne dowiązania rezerw na walutowe kredyty hipoteczne w PKO BP, mBanku oraz w Banku Millennium.

mBank podał już wcześniej, że rezerwa na ryzyko prawne związane z klauzulami waloryzacyjnymi w umowach kredytów hipotecznych i mieszkaniowych indeksowanych kursem CHF, utworzona w trzecim kwartale, wyniesie 185,8 mln zł.

Wyliczenia obejmują PKO BP, Pekao SA, Santander Bank Polska, mBank, Getin Noble Bank, ING Bank Śląski, Bank Handlowy, Bank Millennium, Alior Bank oraz BNP Paribas i oparte są na prognozach do dziewięciu biur maklerskich.

Poniżej konsensusy dla dziesięciu banków na III kwartał 2020 roku (w mln zł):

III kw wg rdr kdk konsensusu Wynik odsetkowy 9558 -11,4% -5,3% Wynik z prowizji 3517 -0,1% 4,9% Koszty ogółem 6066 -6,1% -2,2% Saldo rezerw -2920 41,6% -28,8% Zysk netto 2126 -43,1% 51,9%

Poniżej konsensusy oczekiwań wyników netto poszczególnych banków w III kwartale 2020 roku (w mln zł):

III kw '20 rdr kdk konsensusu Santander PL 305 -51% 0% mBank 114 -68% 31% Millennium 64 -68% 19% ING BSK 322 -22% 2% Bank Handlowy 101 -11% 13% Bank Pekao 354 -46% -1% PKO BP 704 -43% -12% Alior Bank 71 -43% - Getin Noble Bank -97 -3% -61% BNP Paribas 187,5 63% -14%

