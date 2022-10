W III kw. stabilizacja cen mieszkań i domów. Popyt wyhamowuje

fot. Wirestock Creators / / Shutterstock

W trzecim kwartale 2022 r. średnie ceny ofertowe mieszkań i domów ustabilizowały się, drożeją natomiast działki. Wyhamowuje popyt na mieszkania - wynika z raportu Nieruchomosci-online .pl.

"W trzecim kwartale przeważała względna stabilizacja, bo za taką należy uznać korekty średnich cen – w górę lub w dół – wynoszące mniej niż 2 proc., porównując kwartał do kwartału. Wprawdzie nie widzimy jeszcze wyraźnych spadków, ale ceny coraz częściej utrzymują się na dotychczasowym poziomie" – powiedziała, cytowana w komunikacie prasowym, Alicja Palińska z działu analiz Nieruchomosci-online .pl.

Jak wynika z raportu obejmującego średnie ceny ofertowe mieszkań z rynku wtórnego w miastach wojewódzkich, przypadki największych wzrostów zanotowano w segmencie kawalerek. Porównując kdk takie mieszkania najbardziej podrożały w Zielonej Górze (o 7,9 proc.), Rzeszowie (o 6,8 proc.) i Olsztynie (o 6,7 proc.). W przypadku mieszkań 2-, 3- i 4-pokojowych ceny rosły w niektórych miastach maksymalnie o 4-5 proc.

Dane portalu potwierdzają też, że popyt na mieszkania wciąż wyhamowuje - w trzecim kwartale zainteresowanie mieszkaniami na Nieruchomosci-online .pl było o 15 proc. niższe niż w drugim kwartale, a także o 36 proc. niższe niż w trzecim kwartale 2021 r.

"Na rynku nieruchomości dominują obecnie klienci z gotówką, którzy kupują przede wszystkim mniejsze mieszkania na wynajem. Znalezienie kupca na większy lokal jest dziś trudne, ponieważ po podwyżkach stóp procentowych wielu potencjalnych klientów ma zamkniętą drogę do kredytów" - napisano.

W raporcie podano, że w trzecim kwartale zupełnie inna atmosfera panowała natomiast na rynku wynajmu mieszkań, a zainteresowanie mieszkaniami na wynajem (wyrażane liczbą kontaktów z ogłoszeniodawcami) było o 50 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2021 r.

"W trzecim kwartale rynek najmu zawsze mocno kształtują studenci, którzy są aktywni w końcówce sierpnia i we wrześniu. W tym roku obserwujemy wyjątkowe zainteresowanie wynajmem pokoi, które było wyraźnie wyższe z kwartału na kwartał, jak również z roku na rok. Znaczenie mogły mieć tutaj dwa czynniki. Po pierwsze, obecne wysokie stawki za wynajem całych mieszkań wykraczają poza możliwości wielu studentów. Po drugie, podaż jest teraz bardzo ograniczona. Oferta mieszkań na wynajem zmniejszyła się w ciągu roku o 56 proc." – powiedziała Palińska.

W trzecim kwartale podrożał przede wszystkim wynajem mieszkań 1- i 2-pokojowych. Jedynymi miastami, w których stawki przy tych wielkościach spadły, były Gdańsk, Bydgoszcz i Lublin.

Z danych portalu wynika, że więcej spadków pojawia się natomiast przy mieszkaniach 3-pokojowych - tutaj dość wyraźne korekty pojawiły się w połowie miast wojewódzkich. W Gdańsku, Szczecinie, Katowicach i Zielonej Górze średnie stawki spadły nawet o ponad 10 proc.

W raporcie podano, że w kierunku stabilizacji zmierza segment domów, ale mimo uspokojenia cen wyhamował popyt. Jako jeden z głównych powodów wskazano spadek akcji kredytowej, ale nie bez znaczenia mogą być też obawy potencjalnych nabywców dotyczące rosnących kosztów utrzymania domów. W trzecim kwartale zainteresowanie domami na Nieruchomosci-online .pl było o 13 proc. niższe niż w drugim kwartale 2022 r., a także o 48 proc. niższe niż w trzecim kwartale 2021 r.

"Porównując kwartał do kwartału, zainteresowanie gruntami na Nieruchomosci-online .pl spadło o 22 proc., a porównując rok do roku – o 56 proc. W tym przypadku, oprócz masowych problemów z uzyskaniem kredytów, istotną przeszkodą dla kupujących są nadal wysokie koszty budowy domu. Wprawdzie w ostatnim czasie materiały budowlane nie drożeją już w zawrotnym tempie, ale wciąż daleko do spadków. Jak wynika z prognoz firmy doradczej CBRE, w 2023 r. ceny materiałów mają dalej rosnąć, ale znacznie mniej agresywnie niż w ostatnich dwóch latach (średnio o 4-8 proc.)" - napisano.

"Mimo aktualnej sytuacji w wielu miastach ceny działek ciągle rosną. Podwyżki średnich cen zanotowano w 9 stolicach województw: w Białymstoku, Katowicach, Kielcach, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Zielonej Górze" - dodano. (PAP Biznes)

