Rynek pracy w Polsce. Zatrudnienie daleko od rekordu, ale te profesje wciąż cieszą się popularnością

W I półroczu 2023 roku w serwisie Pracuj.pl zamieszczono 454 tys. ofert pracy. To wynik o 24 proc. niższy od rekordowego I półrocza 2022 roku, ale nieco wyższy od odnotowanego w I półroczu 2021 roku oraz wyraźnie wyższy niż we wcześniejszych latach - podała Grupa Pracuj w raporcie.

"Wiodącymi specjalizacjami, których poszukiwali pracodawcy, byli sprzedawcy, eksperci IT, pracownicy fizyczni oraz eksperci ds. finansów i obsługi klienta. Mniej aktywni niż w ostatnich latach byli pracodawcy IT. Jeśli chodzi o tryb pracy, to powroty do biur wciąż wpływają na przewagę ofert pracy hybrydowej nad zdalną. Na rynku dostrzegamy – zgodnie z przewidywaniami ekspertów – większą ostrożność pracodawców w procesach rekrutacyjnych. Jednocześnie kandydaci aplikowali chętniej niż wcześniej, co potwierdza dużą mobilność zawodową Polaków"- napisano w raporcie.

W raporcie podano, że 20 proc. ofert dotyczyło sektora sprzedaży, co jednocześnie sprawiło, że ta specjalizacja wrociła na pierwsze miejsce zestawienia.

Z analizy ofert pracy dostępnych w Pracuj.pl w pierwszych sześciu miesiącach 2023 r. najbardziej aktywne były firmy z branży finansów i bankowości – ich udział był identyczny, jak w I półroczu ubiegłego roku i wyniósł 12 proc.. Na drugim miejscu podium, również z takim samym 9-procentowym udziałem co rok temu, uplasowały się firmy z obszaru handlu i sprzedaży B2C.

Łącznie 37 proc. ogłoszeń aktywnych w serwisie Pracuj.pl w I półroczu 2023 roku stanowiły takie, które umożliwiały pracę zdalną, hybrydową lub dowolny wybór jednego z tych modeli. Niemal 1/3 (30 proc.) umożliwiała pracę hybrydową, a 17 proc. – pracę zdalną.

Za raportu wynika, że niesłabnącym zainteresowaniem pracodawców cieszyli się w I półroczu 2023 roku wykwalifikowani pracownicy fizyczni – do tej specjalizacji było kierowane co dziesiąte ogłoszenie o pracę.

Grupa Pracuj jest platformą technologiczną w branży HR w Europie Środkowo-Wschodniej.

