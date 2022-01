W Hongkongu kwarantanna posłów i ministrów po urodzinach delegata chińskiego parlamentu

Rosja i Chiny są żywo zainteresowane sytuacją w Kazachstanie

Kazachstan jest ważnym dostawcą ropy do Chin i strategicznym sojusznikiem Rosji, która chce go zachować w swej strefie wpływów; jego wielkie zasoby surowców dodatkowo sprawiają, że Moskwie i Pekinowi zależy na tym, by kraj ten był stabilny - zauważa w piątek NBC News.