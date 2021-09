W Holandii wykonuje się najmniej szczepień przeciw COVID-19 w UE

Izrael: przed pójściem do szkoły dzieciom można zrobić w domu test na koronawirusa

Rodzice wszystkich niezaszczepionych przeciw Covid-19 dzieci w Izraelu są zachęcani do przeprowadzenia w domu szybkiego i darmowego testu antygenowego. Z ok. 2,4 mln uczniów, którzy w środę rozpoczną nowy rok szkolny 87 tys. pozostaje na kwarantannie - podaje we wtorek portal Ynet.