W Holandii węgiel wraca do łask. Elektrownie produkują coraz więcej energii

Rząd planuje przyjąć do końca roku strategię dla ciepłownictwa

W IV kw. br. rząd planuje przyjąć w formie uchwały strategię dla ciepłownictwa - wynika z wpisu do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Strategia ma doprowadzić do zmiany dominującego węgla na inne paliwa oraz do urealnienia taryf.