W Holandii restauratorzy zapowiadają wzrost cen o 20 proc. Przez koszty energii

Goldman Sachs: najlepsza droga do Fit for 55 to masowa elektryfikacja

Najbardziej efektywna droga osiągnięcia celów Fit for 55, czyli m.in. 55 proc. redukcji emisji CO2 do 2030 r. to elektryfikacja w skali prowadzącej do wzrostu popytu na energię elektryczną o połowę - pisze w analizie bank inwestycyjny Goldman Sachs.