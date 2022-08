W Holandii przeciętny prezes dużej firmy zarabia 40 razy więcej od pracowników

Branża IT w Polsce i Ukrainie. Ci specjaliści mogą zarobić najwięcej

No Fluff Jobs, serwis z ofertami pracy dla IT, przeanalizował zmiany, jakie zaszły w tej branży w Polsce i Ukrainie w I połowie 2022 roku. Jak się okazuje, nad Wisłą mieliśmy więcej ofert dla juniorów, wzrost o ponad 8 punktów procentowych. W Polsce wciąż najbardziej pożądanymi specjalistami są backendowcy, co ciekawe, w Ukrainie częściej szuka się frontendowców i testerów.