W Hiszpanii brakuje pracowników, choć bezrobocie sięga 16 proc.

Większe zaangażowanie kobiet w rynek pracy niesie konkretne korzyści dla gospodarki

Mimo podobnych oczekiwań kobiet i mężczyzn co do rozwoju kariery zawodowej wciąż na najwyższych stanowiskach w firmach zasiadają głównie panowie. 28 proc. pań uważa, że to właśnie płeć utrudnia im uzyskanie...