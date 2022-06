W Hiszpanii Inflacja na poziomie 8,7 proc. To najwyższy wzrost cen żywności od 28 lat

Jedna trzecia energii elektrycznej w Niemczech wciąż pochodzi z węgla

Niemcy planują, że za ok. 20 lat kraj stanie się neutralny dla klimatu, jednak aktualnie znacząca część energii elektrycznej nadal jest wytwarzana z paliw kopalnych. Najważniejsze źródło energii służące w Niemczech do produkcji elektryczności, to nadal węgiel – wynika z danych Federalnego Urzędu Statystycznego za pierwszy kwartał 2022 roku.