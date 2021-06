W Europie najmniej lasów jest w Beneluksie i na Wyspach Brytyjskich, najwięcej w Skandynawii

fot. SariMe / / Shutterstock

Najmniej lasów w Europie, zarówno pod względem ich powierzchni w stosunku do całego terytorium, jak i w przeliczeniu na mieszkańca, jest w krajach Beneluksu i na Wyspach Brytyjskich. Najwięcej w Skandynawii. Wskaźniki dla Polski są zbliżone do ogólnoeuropejskiej średniej i wynosi 0,24 ha lasu na osobę. Prawie o połowę mniej jest w Niemczech, bo 0,14 ha na osobę.

Na jednego mieszkańca Holandii przypada 0,02 hektara lasu, Wielkiej Brytanii - 0,05, Belgii - 0,06, a Irlandii - 0,17 - wynika z zestawienia prowadzonego przez Lasy Państwowe Banku Danych o Lasach.

W Europie wskaźnik jest najwyższy dla Rosji - 6,26 ha na mieszkańca, Finlandii - 4,23 i Szwecji - 3,18. W Polsce mamy 0,24 ha lasu na osobę, w Niemczech - 0,14, we Włoszech - 0,19, a we Francji - 0,27. Według danych Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostatu) średnia dla całej Unii Europejskiej wynosi 0,36 ha na mieszkańca.

W 2020 r. lasy pokrywały 159 mln hektarów 27 krajów UE, co stanowiło około 5 proc. powierzchni wszystkich lasów świata - informuje Eurostat. Lasy zajmują 38 proc. powierzchni Unii.

Najmniejszą lesistość, czyli procentowy stosunek powierzchni lasów do całości terytorium, ma Malta, na której lasy zajmują 1,5 proc. powierzchni. Lesistość Holandii wynosi 8,9 proc., Irlandii - 11 proc., niebędącej już w UE Wielkiej Brytanii - 13 proc., Danii - 15 proc.

Lasy zajmują ponad połowę powierzchni pięciu krajów Unii. Lesistość Finlandii to 66 proc., Szwecji 64 proc., Słowenii - 58 proc., Estonii 54 proc. i Łotwy 53 proc. Terytorium Polski jest pokryte lasami w 30 proc.

Lesistość całego świata wynosi 31 proc., a całkowita powierzchnia lasów na Ziemi to 4,06 mld ha - pokazują dane Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) za 2020 r. Powierzchnia światowych lasów nieustannie się kurczy, chociaż dynamika deforestacji w ostatnich latach się zmniejszyła - zaznacza FAO. O ile w latach 90. na całej planecie co roku ubywało 16 mln ha lasów, w okresie 2015-2020 było to około 10 mln ha.

UE jest jednym z niewielu miejsc na świecie, w których przybywa lasów. Od 1990 r. ich powierzchnia w Unii zwiększyła się o 10 proc. - podkreśla Eurostat. Według FAO w tym samym czasie na całej planecie tereny zajmowane przez lasy zmniejszyły się o 9 proc.(PAP)

