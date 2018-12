W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ograniczające wynagrodzenie TFI docelowo do 2 proc. od 2022 roku.

"Proponuje się, aby wysokość tego wynagrodzenia była ustalana w oparciu o wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, a w przypadku funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami – subfunduszu, w skali roku, przy czym będzie ona z biegiem czasu obniżana – od 3,5 proc. wartości aktywów netto funduszu lub subfunduszu w skali roku od dnia 1 stycznia 2019 r. do 2 proc. tej wartości od dnia 1 stycznia 2022 r." - napisano w rozporządzeniu.

Z przeprowadzonych przez MF symulacji wynika, że w ciągu 4 lat stopniowego zmniejszania stawek dopuszczalnego maksymalnego wynagrodzenia stałego, w aktywach funduszy mogą zostać zaoszczędzone dodatkowe środki w wysokości prawie 1 mld zł.

"W wyniku przeprowadzonej analizy symulacyjnej pokazują, że łączna wysokość rocznego wynagrodzenia stałego pobieranego z aktywów FIO i SFIO zmniejszyłaby się z poziomu 2,34 mld zł do 1,89 mld zł przy ograniczeniu wynagrodzenia stałego wynoszącym 2,0 proc. WAN (2022 r.), z czego część wynagrodzenia stałego „pozostająca” w TFI (niestanowiąca opłat TFI na rzecz podmiotu pośredniczącego w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa) zmniejszyłaby się z 1,02 mld zł do 0,82 mld zł, zaś łączny roczny wynik finansowy TFI uległby zmniejszeniu z 681 mln zł do 485 mln zł" - napisano.

"Łączny wskaźnik ROE wyliczony dla sektora TFI uległby zmniejszeniu z 39 proc. w wariancie bazowym do 28 proc. przy ograniczeniu wynagrodzenia stałego wynoszącym 2 proc. WAN (2022 r.), co należy rozpatrywać jako konwergencję poziomu rentowności TFI do poziomów rentowności osiąganych przez instytucje szeroko pojętego rynku finansowego, przy czym nadal rentowność sektora TFI znajdowałaby się na stosunkowo wysokim poziomie" - dodano.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. (PAP Biznes)