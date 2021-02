W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie o nowych obostrzeniach

Od wtorku zapisy na szczepienia dla nauczycieli, w tym akademickich, do 69 lat

Od wtorku 2 marca nauczyciele i nauczyciele akademiccy w wieku do 69 lat będą mieli możliwość zarejestrowania się na szczepienia przeciw COVID-19. Zapisy potrwają do 3 marca, do końca dnia - poinformowało w piątek Ministerstwo Edukacji i Nauki.