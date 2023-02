W Dzień Prezydenta obroty na GPW najniższe od początku roku. Sektor bankowy dalej w dół

Poniedziałkowa sesja na GPW zakończyła się spadkiem WIG20, który podobnie jak sektor bankowy tracił trzeci dzień z rzędu. Odznaczyły się niskie obroty, które należy wiązać z brakiem aktywności na rynkach amerykańskich inwestorów.

/ Bankier.pl

Poniedziałek rozpoczął się od porannych publikacji GUS-u. Zestaw danych makroekonomicznych pokazał m.in. spadającą w ujęciu miesiąc do miesiąca produkcję przemysłową, piąty miesiąc z rzędu ujemnej dynamiki realnego przeciętnego wynagrodzenia i dane o liczbie zatrudnionych. Co prawda nie odbiły się one na notowaniach giełdowych indeksów, jednak pokazują spowolnienie gospodarki i możliwość utrzymywania się podwyższonej inflacji.

Z uwagi na brak sesji na Wall Street z powodu obchodzonego w USA święta urodzin Waszyngtona (Dzień Prezydenta) obroty na GPW były najniższe od 2 stycznia 2023 r., kiedy także giełdy w USA były zamknięte. Natomiast obecność prezydenta Joe Bidena w Kijowie wyraźnie pomogła notowaniom spółek ukraińskich na GPW.

Tym samym WIG20 spadł o 0,53 proc., a WIG był niżej o 0,36 proc. Pod kreską zameldował się mWIG40 o 0,07 proc., a do góry poszedł sWIG80 o 0,27 proc. Obroty wyniosły 576 mln zł, z czego tylko 457 mln dotyczyło WIG20.

"Na rynku obecnie brakuje silnego impulsu, który wskazałby kierunek trendu, jednak zbliżający się termin wygasania marcowych instrumentów pochodnych może spowodować, że wkrótce taki kierunek trendu zostanie określony" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.

"Moim zdaniem przy negatywnym sentymencie względem banków na WIG20 można oczekiwać co najwyżej trendu bocznego lub też powolnego opadania, choć pytanie w jakim tempie" - dodał ekspert.

Kozłowski zwrócił również uwagę, że poniedziałkowe dane makro z Polski były poniżej oczekiwań i w jego opinii wskazują na narastanie presji stagflacyjnej.

W ujęciu sektorowym znów pod kreską były banki (-1,34 proc.). To już trzecia spadkowa sesja po wydaniu opinii przez rzecznika TSUE. Więcej zniżkowała tylko chemia (-1,63 proc.). Na plusie znalazło się m.in. górnictwo (2,13 proc.) i nieruchomości (2,06 proc.). WIG-Ukraina zyskał 1,69 proc.

W WIG20 najmocniej wzrosły walory KGHM (2,47 proc.) wsparte zwyżkującymi cenami miedzi (1,3 proc.), których kurs wybił się górą z ok. 2-tygodniowej konsolidacji. Na niewielkich plusach (mniej niż 0,4 proc.) były akcje JSW, CD Projektu i PGE. W sumie do góry poszły notowania pięciu spółek, w tym jeszcze Santandera (0,14 proc.), który jako jedyny z największych banków zaliczył wzrost ceny akcji.

Reszta zniżkowała kolejny dzień, a na rynku pojawiła się opina agencji Moody’s o tym, że zdanie Rzecznika Generalnego TSUE wpływa negatywnie na ocenę ryzyka prawnego dla banków i należy spodziewać się kolejnych rezerw na ryzyko związane z kredytami frankowymi zawiązywanych przez banki, co wpłynie na ich wynik netto.

Najmocniej z największych banków spadły akcje Pekao (-2,13 proc.) i PKO BP (-1,79 proc.), nieco mniej mBanku (-0,87 proc.), którego kontrolujący współwłaściciel, niemiecki Commerzbank, ma wejść pod koniec lutego do indeksu DAX40.

Pod presją były także walory CCC (-2,3 proc.), które według wyliczeń mBanku mają zniknąć w marcu z WIG20. Były to najmocniej przecenione akcje w WIG20 w poniedziałek. Poza tym w "Pulsie Biznesu" pod wątpliwość poddawano potencjalną wysokość wpływów z IPO spółki zależnej Modivo.

Niewiele mniej ustąpiły im akcje Kruka zniżkujące o 2,28 proc. Spółka poinformowała, że przydzileliła obligacje o wartości 50 mln zł, a redukacja zapisów wyniosła 52,28 proc.

W drugiej linii najmocniej przeceniono akcje Bumechu (-4,12 proc.), a analityk Erste oszacował niższe prognozy wyników spółki za IV kwartał. Specjalista przyjął, że EBITDA będzie mniejsza niż w II i III kwartale 2022 r. W dół ma pójść także zysk netto.

W mWIG40 w gronie liderów wzrostów były walory Dom Development (3,85 proc.) oraz Develii (3,02 proc.). Kurs tej pierwszej spółki wzrósł trzecią sesję z rzędu i ustanowił nowe roczne maksima. Powyżej 3 proc. wzrosły jeszcze akcje Comarchu, Mabionu i Kernela. Nowe historyczne maksimum ustanowił kurs XTB (2,81 proc.).

Na szerokim rynku wysoko wyceniano akcje Zrembu (14,55 proc.) po informacji o zamówieniu przez podmiot zewnętrzny kontenerowego modułu odsalania, dla polskich sił zbrojnych.

Warto tez zwrócić uwagę na Scope Fluidics (5,46 proc.), której zarząd zarekomendował WZA wypłatę dywidendy w wysokości 85,57 zł na akcję. Kurs na zamknięciu wyniósł 280 zł. Proponowany dzień dywidendy to 27 marca, a proponowany termin wypłaty to 31 marca 2023.

Z drugiej strony był spadek cen akcji Pure Biologics (-16,39 proc.), po tym jak ogłoszono przegląd opcji strategicznych i podano, że potrzeby gotówkowe na kontynuację realizacji planów strategicznych w latach 2023-2024 wynoszą nawet 100 mln zł.