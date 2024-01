W Chinach trwa gorączka złota. Kupuje państwo, kupują obywatele

Żadne państwo nie kupiło w zeszłym roku tylu ton złota co Chiny. Rezerwy szlachetnego kruszcu w skarbcach Państwa Środka rosną do rekordowych poziomów. Rekordy bije również zainteresowanie złotem wśród obywateli Chin.

W ubiegłym roku chiński bank centralny zwiększył rezerwy złota o 225 ton. Żadne państwo na świecie nawet nie zbliżyło się do tego wyniku, chociaż drugą pozycję za Państwem Środka w zakupach kruszcu zajmuje Narodowy Bank Polski, który do listopada powiększył swoje zasoby o 130,6 t.

Na koniec listopada 2023 r. stan polskich rezerw złota wynosił 358,7 t. Chińskie sięgnęły zaś 2235 t. Czyni je to szóstym państwem świata pod względem posiadanych rezerw królewskiego metalu. Trzecim największym skupującym złoto w 2023 roku był Singapur, który w ciągu trzech kwartałów zwiększył swój stan posiadania o 75 t do 1147 t.

Chiński bank centralny podał, że w 2023r. zwiększył rezerwy złota o 225 ton.

🥇oficjalnie to największe chińskie zakupy od 2015r.;

🪙to tyle, ile🇵🇱miała na koniec 2022r.;

🥇nikt nie zaraportował większych zakupów;

🇨🇳chwalą się 2235t złota, co daje im 6. miejsce na świecie. pic.twitter.com/JZWc0BTLNA — Maciej Kalwasiński (@MKalwasinski) January 7, 2024

Złoto wkraczało w zeszły rok notowane po 1845 dolarów za uncję, żeby na przestrzeni kolejnych miesięcy wielokrotnie oscylować wokół poziomu 2000 dol. Początkiem grudnia dolarowa cena szlachetnego metalu pobiła swój rekord wszech czasów, zaliczając wybicie do 2147,70 dol. za uncję trojańską (co prawda na niepłynnym rynku i szybko spadając, ale rekord został poprawiony).

Po dwóch latach bez większych zmian w całym 2023 r. dolarowe ceny złota wzrosły o 13,5%. Na początku 2024 r. kurs szlachetnego kruszcu wciąż utrzymuje się powyżej progu 2000 dol. za uncję.

Kurs złota (Bankier.pl)

Chińczycy kupują złoto

Jak informuje “South China Morning Post” przykład z chińskiego banku centralnego biorą zwykli obywatele, którzy w ubiegłym roku rzucili się do zakupów złotej biżuterii. Trend wspomogła słabość rynku akcji i niepokoje związane z wolniejszym niż zakładano ożywieniem gospodarczym Państwa Środka. Dziennik zwrócił uwagę, że gorączka złota ma szczególne nasilenie w miastach niższego szczebla i w mniej zamożnych regionach.

Od 2017 do 2022 roku konsumpcja złotej biżuterii na mieszkańca wzrosła w Państwie Środka z 460,7 do 617,5 juanów (z 65 do 86,88 dol.). Według państwowego nadawcy CCTV przekładało się to na 6% zannualizowanej rocznej stopy wzrostu.

W połowie września 2023 r. cena detaliczna złota w głównych chińskich sieciach jubilerskich, w tym Chow Tai Fook i Chow Sang Sang, sięgnęła 600 juanów (84 dol.) za gram. W grudnia padł zaś rekord na poziomie 630 juanów za gram królewskiego kruszcu (88,6 dol).

Według chińskiego biura statystycznego od stycznia do listopada 2023 roku sprzedaż detaliczna złotej i srebrnej biżuterii wzrosła o 11,9% rdr. Wynik przewyższył ogólną sprzedaż detaliczną towarów konsumpcyjnych, która wzrosła w tym czasie o 7,2%.

O rosnącej popularności złota wśród mieszkańców chińskiej prowincji świadczy również rosnąca liczba punktów sprzedaży. Według ostatniego raportu Chow Tai Fook - jednej z największych spółek jubilerskich Państwa Środka - liczba jej sklepów powiększyła się z 3835 do 7699 w okresie od marca 2020 do września 2023 r. 45% punktów sprzedaży znajduje się w miastach trzeciej i niższych kategorii, czyli poza najzamożniejszymi centrami Państwa Środka.