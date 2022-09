Ataki rakietowe na ważne obiekty infrastruktury cywilnej w Ukrainie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w niedzielę, że Rosja prowadzi "celowe i cyniczne" ataki rakietowe na ważne obiekty infrastruktury cywilnej; na skutek tych uderzeń - dodał - w obwodach charkowskim i donieckim nie ma elektryczności.

Częściowe problemy są też w obwodach: dniepropietrowskim, zaporoskim i sumskim - powiedział Zełenski. Oznajmił, że doszło do "celowych i cynicznych uderzeń rakietowych na ważną infrastrukturę cywilną" i podkreślił, że nie są to "żadne obiekty wojskowe". "Terroryści rosyjscy nadal są terrorystami" - oświadczył Zełenski.

W komentarzu na oficjalnym profilu w serwisie Telegram ukraiński prezydent pod adresem Rosjan kierował pytanie, czy "wciąż myślą, że mogą przestraszyć i złamać" Ukraińców. Zapewnił, że postawieni przed wyborem: bez gazu, światła, wody, pożywienia, "czy bez was (Rosjan-PAP)" Ukraińcy wybiorą "bez was". (https://t.me/s/V_Zelenskiy_official)

Wcześniej w niedzielę o braku elektryczności poinformowały władze kilku regionów Ukrainy.

