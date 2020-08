W. Brytania: po zmianie metodologii liczba zgonów na Covid-19 spadła o 5377

fot. Haris Mm / Shutterstock

Liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 w Wielkiej Brytanii zmniejszyła się o 5377, czyli o 11,5 proc. - poinformował w środę wieczorem brytyjski rząd. To efekt dokonanej zmiany metodologii w liczeniu zgonów w Anglii.

Do tej pory w Anglii do statystyk zgonów zaliczano każdą osobę zmarłą, u której wykryto koronawirusa, niezależnie od tego po jakim czasie od przeprowadzenia testu zmarła, ani z jakiego powodu. Po zmianie metodologii uwzględniane będą tylko te zgony, które nastąpiły w ciągu 28 dni od przeprowadzenia testu. To ujednolici sposób prowadzenia statystyk, bo taką 28-dniową granicę stosują władze Szkocji, Walii i Irlandii Północnej.

W ten sposób całkowita liczba zgonów w Wielkiej Brytanii zmniejszyła się z 46 706 do 41 329, zaś w Anglii - z 42 072 do 36 695. Tym samym Wielka Brytania spadła w światowym bilansie z czwartego na piąte miejsce - za USA, Brazylią, Meksykiem i Indiami - co jednak i tak by się wkrótce stało bez rewizji, bo w Indiach liczba zgonów rośnie znacznie szybciej. Wielka Brytania nadal natomiast pozostaje krajem z największą liczbą zgonów w Europie.

"Sposób, w jaki liczyliśmy w Anglii zgony u ludzi z Covid-19 został początkowo wybrany, aby uniknąć niedoszacowania zgonów spowodowanych przez wirusa we wczesnych stadiach pandemii. Nasza analiza długoterminowego wpływu infekcji pozwala nam teraz przejść na nowe metody" - oświadczył John Newton z rządowej agencji Public Health England.

Przegląd metodologii liczenia zgonów zarządził w połowie lipca minister zdrowia Matt Hancock w reakcji na wezwanie naukowców z Uniwersytetu w Oxfordzie. Zwracali oni uwagę, że odmienne sposoby w różnych częściach kraju utrudniają ocenianie rozmiaru epidemii, w szczególności zaś wprowadzająca w błąd była sytuacja, gdy w Anglii do ofiar Covid-19 zaliczano np. osobę, która miała koronawirusa i go zwalczyła, ale kilka miesięcy później zginęła w wypadku samochodowym.

