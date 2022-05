W Berlinie wskutek oszustw związanych z pandemią straty wynoszą 142 mln euro

Długi branży targów, spotkań i konferencji dwa razy większe niż przed pandemią

Firmy z branży targów, spotkań i konferencji mają 26,1 mln zł zaległości, to dwa razy więcej niz przed pandemią - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. W ostatnich miesiącach sytuacja branży MICE poprawiła się, ale za wcześnie, by mówić o powrocie do normalności - ocenił prezes KRD Adam Łącki.