W Berlinie ruszyła budowa nowej siedziby ambasady RP

Lider PSL: Gowin po wecie powinien opuścić "obóz zdrady narodowej" i stworzyć rząd

Głos wicepremiera, lidera Porozumienia Jarosława Gowina w sprawie Unii Europejskiej jest zbliżony do głosu opozycji; jakby doszło do weta budżetu, powinien opuścić "obóz zdrady narodowej" i formułować taki rząd, który przygotuje nas do wyborów - ocenił lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.