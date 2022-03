W Arabii Saudyjskiej zaatakowano skład koncernu paliwowego Aramco

Największy od 2019 r. nalot na kontrolowaną przez rebeliantów stolicę Jemenu

Co najmniej 14 osób zginęło we wtorek w nalocie wojsk kierowanej przez Arabię Saudyjską koalicji na jeden z budynków w stolicy Jemenu, Sanie - informuje Reuters, zaznaczając, że był to najbardziej krwawy atak wojsk koalicji na to miasto od 2019 r. Sana jest kontrolowana przez szyickich rebeliantów Huti, walczących ze wspieranym przez Saudów rządem.