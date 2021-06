W Arabii Saudyjskiej centra handlowe tylko dla osób zaszczepionych przeciw COVID-19

fot. Daniel jakulovic / / Shutterstock

Władze Arabii Saudyjskiej zdecydowały, że od 1 sierpnia jedynie osoby zaszczepione co najmniej jedną dawką szczepionki przeciw Covid-19 będą mogły wejść do centrów handlowych - poinformowało w niedzielę ministerstwo handlu.

W Arabii Saudyjskiej, podobnie jak w innych krajach Zatoki Perskiej, gdzie latem temperatury w ciągu dnia przekraczają 45 stopni, galerie handlowe pełnią rolę centrów lokalnej społeczności, w których odbywają się imprezy kulturalne i towarzyskie. Oprócz sklepów znajdują się w nich także banki, przychodnie i urzędy.

Rzecznik resortu Abdulrahman al-Husejn zwrócił też uwagę, że ponownie otwarto sklepowe przebieralnie i umożliwiono korzystanie z ekranów dotykowych w sklepach i galeriach handlowych przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłej dezynfekcji i dystansu społecznego.

Rzecznik poinformował, że odpowiednie organy monitorują przestrzeganie środków ostrożności w galeriach i przeprowadziły już ponad 100 tys. kontroli, podczas których odnotowano 3436 naruszeń.

Wcześniej ministerstwo spraw wewnętrznych zdecydowało, że od 1 sierpnia szczepienia będą obowiązkowe dla osób chcących uczestniczyć w imprezach sportowych i rozrywkowych oraz zajęciach kulturalnych, a także przy wejściu do różnych placówek prywatnych i publicznych.

Według raportu Reutersa w zamieszkanym przez 35 mln mieszkańców królestwie podano do tej pory 15,7 miliona dawek szczepionek, co wystarczy, by uodpornić co najmniej 23 proc. populacji. W ostatnim tygodniu podawano średnio 126 tys. dawek dziennie. W tym tempie zaszczepienie kolejnych 10 proc. populacji zajmie 55 dni - zauważa agencja.

W Arabii Saudyjskiej odnotowano dotąd niemal 465 tys. zakażeń koronawirusem i ponad 7,5 tys. zgonów. Po zmniejszeniu się dziennej liczby infekcji na początku roku do ok. 150-200 obecnie sięga ona ponad 1,1 tys.

