W Amazonie w USA powstanie pierwszy związek zawodowy. Firma rozważa sprzeciw

Pracownicy Amazona zapowiedzieli powołanie do życia pierwszy związek zawodowy działający przy korporacji w Stanach Zjednoczonych. Przedstawiciele firmy nie przyjęli tej decyzji z optymizmem i chcą wnieść wobec niej sprzeciw.

Pierwszy związek zawodowy w amerykańskim Amazonie powstanie w magazynie w Nowym Jorku, jak informuje bbc.com. W głosowaniu za tą decyzją opowiedziało się 55 proc. pracowników. Na czele Amazon Labor Union stanie Chris Smalls – były pracownik firmy, który zasłynął z protestów przeciwko polityce koncernu w kwestii warunków bezpieczeństwa podczas pandemii.

BREAKING: AMAZON LABOR UNION WINS HISTORIC FIGHT FOR THE FIRST AMAZON UNION IN THE ENTIRE US‼️ pic.twitter.com/GvUDLiw0Yu