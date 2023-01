W 2023 r. rząd chce postawić m.in. na biometanownie. Zapowiedziano nowy program

W 2023 r. jednym z priorytetów będzie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach dotycząca klastrów energii i biometanowni; z tym wiązać będzie się też nowy program dla obszarów wiejskich - wskazała w rozmowie z PAP minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

fot. Jacek Szydłowski / / FORUM

Pytana o priorytetowe rozwiązania prawne, jakie resort klimatu i środowiska chce przedstawić w 2023 r., szefowa MKiŚ przekazała, że jednym z takich rozwiązań będzie projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Został on w lutym 2022 r. skierowany do konsultacji.

"Do projektu wpłynęło ponad 1,2 tys. uwag. Traktujemy go priorytetowo, ponieważ dzięki niemu chcemy nadać nowy impuls dla sektora biogazu, a szczególnie dopiero rodzącego się rynku biometanu w Polsce. Nasz kraj ma bardzo duży potencjał w tym zakresie" - powiedziała Anna Moskwa.

Dodała, że projekt będzie regulował również kwestie związane z hybrydową instalacją OZE czy klastrami energii.

Według szacunków ekspertów w Polsce rocznie może być produkowanych od około 13-15 mld m sześciennych biogazu. Odpowiada to około 8 mld m sześc. biometanu, który może trafić do sieci przesyłowej.

Minister Moskwa przekazała, że z projektowanymi przepisami wiąże się także nowy program, który przygotowywany jest przez MKiŚ wraz z resortem rolnictwa. Skierowany on będzie dla obszarów wiejskich.

"Nowy program »Energia dla wsi« będzie kompleksowym systemem wsparcia budowy odnawialnych źródeł na obszarach wiejskich. Pieniądze będzie można uzyskać m.in. na biogazownie czy sfinansowanie małej elektrowni wodnej. Szczegóły programu komunikowane będą w pierwszym półroczu 2023 r." - zapowiedziała.

Anna Moskwa dodała, że kolejnym ważnym projektem będzie tzw. specustawa dotycząca sieci przesyłowych.

"W kwestii rozwoju OZE w Polsce bardzo istotne są sieci, dlatego współpracujemy w tym zakresie z pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. Myślimy nad takim pakietem rozwiązań, który skróci i uprości procedury administracyjne przy inwestycjach w sieci. Chcemy też wykluczyć z rynku umowy, które są już podpisane, a inwestycje nie są realizowane. Wszystko po to, aby udostępnić te przyszłe moce dla tych, którzy rzeczywiście chcą zrealizować projekty i podchodzą do tego poważnie. Nowe przepisy mają też mobilizować inwestorów do sprawniejszej realizacji projektów" - wskazała szefowa MKiŚ.

Jak dodała, resort zastanawia się nad mechanizmem wsparcia w tej sprawie, choć inwestycje mają być realizowane przede wszystkim z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).

FEnIKS to kontynuacja dwóch wcześniejszych programów Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz 2014-2020. W nowej perspektywie na sieci elektroenergetyczne z tego programu będzie ok. 5,5 mld zł. Dodatkowo należy także uwzględnić ok. 1,4 mld zł z Instrumentu Odbudowy i Wzmocnienia Odporności, na rozwój sieci przesyłowych pod off-shore.

Resort klimatu i środowiska uruchomił również programy na wsparcie infrastruktury elektroenergetycznej w ramach Funduszu Modernizacyjnego. W efekcie łączny budżet środków publicznych na wsparcie inwestycji w sieci elektroenergetyczne szacowany jest obecnie na ponad 10 mld zł.

Minister Moskwa zapewniła, że w 2023 r. ma zostać przyjęty projekt ustawy dotyczący kaucji. Prace nad przepisami mającymi wprowadzić system kaucyjny w Polsce trwają od roku. Na początku stycznia 2022 r. przedstawiono pierwszy projekt w tej sprawie, a w październiku kolejny.

Zgodnie z najnowszą propozycją systemem kaucyjnym mają być objęte opakowania z tworzyw sztucznych po napojach o pojemności do 3 litrów, opakowania szklane wielokrotnego użytku po napojach o pojemności do 1,5 litra oraz puszki aluminiowe o pojemności do 1 litra. Butelki będzie można też zwrócić w każdym sklepie powyżej 200 m kw., a także w mniejszych punkach, które postanowią przystąpić do systemu.

Szefowa MKiŚ dodała, że w 2023 r. operacjonalizowany będzie też Centralny Azyl dla Zwierząt. Jak wyjaśniła, chodzi o przygotowanie terenu, tak by azyl mógł zacząć działać od 2024 r. CAZ ma powstać w gminie Lesznowola w powiecie piaseczyńskim (woj. mazowieckie), na terenie będącym obecnie w zarządzie Lasów Państwowych. Do azylu mają trafiać m.in. zwierzęta nielegalnie wwiezione do Polski lub nielegalnie przetrzymywane na terenie kraju, skonfiskowane przez odpowiednie służby.

Anna Moskwa poinformowała ponadto, że na początku 2023 r. przyjęty ma być też projekt specustawy dotyczącej poprawy stanu środowiska na terenach zdegradowanych. Dodała, że projekt przewiduje rozwiązanie problemu wielkoobszarowych terenów zdegradowanych, na których zalegają stwarzające zagrożenie odpady. Takimi obszarami są np. tereny dawnych Zakładów Chemicznych "Zachem" w Bydgoszczy, Zakładów Chemicznych "Organika-Azot" w Jaworznie, byłych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach oraz Zakładów Przemysłu Barwników "Boruta" w Zgierzu. (PAP)

autor: Michał Boroń

