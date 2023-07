W 2023 r. będzie szczyt rezerw banków na kredyty frankowe

2023 rok oznaczać może szczyt bankowych rezerw związanych ze starym portfelem CHF - uważa analityk DM BOŚ Michał Sobolewski. Banki zmieniają prawdopodobieństwo odzyskania świadczeń od klienta poza nominalną kwotę udostępnionego kapitału na zerowe bądź niskie - dodaje.

Zdaniem analityka najważniejszy wpływ na poziom odpisów na ryzyko prawne kredytów CHF w II kwartale będzie miał czerwcowy wyrok TSUE.

"Co prawda jest to tylko jeden z wielu elementów branych pod uwagę (takich jak ilości spraw, tempa ich obecnego i przyszłego napływu czy statystyk sądowych) przy szacunkach rezerw, ale czerwcowy wyrok TSUE w sprawie C-520/51, będzie najważniejszym dla weryfikacji scenariuszy przyjętych przez banki i tym samym dla kwartalnego poziomu rezerw" - powiedział PAP Biznes Sobolewski.

"Potwierdzają to też komunikaty bieżące, które już w niedługim czasie od ogłoszenia wyroku otrzymaliśmy z banków najmocniej dotkniętych problemem" - dodał.

Frankowe odpisy w mocno wzrosły kdk

Do tej pory pięć frankowych banków (B. Millennium, mBank, Santander BP, PKO BP oraz BNP Paribas BP) podało szacunki kosztów ryzyka prawnego za II kwartał. Z zebranych danych wynika, że odpisy te wyniosą 5,7 mld zł, czyli będą o 76 proc. wyższe niż w I kwartale.

Do tej pory podejście banków do kwestii prawdopodobieństwa odzyskania kosztu kapitału było różne. Według wcześniejszych informacji, PKO BP, w modelu rezerw na ryzyko prawne, zakładał 30 proc. prawdopodobieństwo odzyskania kosztu kapitału, a mBank uwzględniał to prawdopodobieństwo na poziomie 70 proc. Z kolei BNP Paribas BP podawał, że wynagrodzenie za korzystanie z kapitału dla banku nie było parametrem stosowanym w modelu rezerw.

Każdy bank ma swoje strategie procesowe

Zdaniem analityka banki zmieniają prawdopodobieństwo odzyskania świadczeń od klienta poza nominalną kwotę udostępnionego kapitału na zerowe bądź niskie.

"Każdy bank ma swoje strategie procesowe, które też ewoluują w obliczu zmieniającej się sytuacji, ale spodziewałbym się, że na ten moment, niezależnie od przyszłej sytuacji w sądach, zgodnie z zasadami konserwatywnego podejścia, prawdopodobieństwo scenariuszy odzyskania świadczeń od klienta poza nominalną kwotę udostępnionego kapitału będzie zerowe, bądź niskie" - powiedział Sobolewski.

Wyrok TSUE widoczny w wynikach banków

Jego zdaniem konsekwencje wyroku TSUE będą prawdopodobnie widoczne najmocniej w wynikach banków za II kwartał.

"Wyrok TSUE będzie prawdopodobnie najbardziej widoczny w odpisach w II kwartale, chociaż tutaj drugim istotnym czynnikiem będzie zachowanie klientów, którzy mogą mocniej skłaniać się w kierunku pozwu, ale też banki mogą dostosowywać do tej sytuacji swoją strategię procesową" - powiedział Sobolewski.

"Wydaje się, że rok bieżący powinien przynieść szczyt rezerw związanych ze starym portfelem CHF" - dodał.

Poniżej przedstawione przez banki szacunki odpisów na ryzyko prawne związane z kredytami CHF w II kwartale 2023 roku (w mln zł) w porównaniu do odpisów z I kwartału 2023 roku.

I kw. 23 II kw. 23 B. Millennium 821 680 -17% mBank 808,5 1513 87% Santander BP 420,6 662 57% PKO BP 967 2500 159% BNP Paribas BP 234,4 356 52% Razem: 3251,5 5710,9 76%

W czerwcu TSUE wydał wyrok w sprawie C-520/21, dotyczącej wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytu w CHF. TSUE uznał, że prawo UE stoi na przeszkodzie, aby banki mogły się domagać dodatkowych roszczeń po unieważnieniu umowy. (PAP Biznes)

