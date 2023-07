W 2022 roku żyliśmy dłużej. GUS pokazał najnowsze dane

Pandemia COVID-19 spowodowała znaczne skrócenie się trwania życia w Polsce. Jednak powoli trend ten się odwraca. W 2022 r. mężczyzna przeżywał średnio 73,4 roku, zaś kobieta 81,1 roku - wynika z najnowszych danych GUS.

fot. Ollyy / / Shutterstock

Na skutek pandemii COVID-19 i związanej z nią zwiększonej liczby zgonów, trwanie życia w latach 2020 i 2021 r., uległo znacznemu skróceniu w porównaniu do 2019 r. o 2,3 roku w przypadku mężczyzn oraz o 2,1 roku w przypadku kobiet. Ta niekorzystna tendencja uległa odwróceniu w 2022 r. i trwanie życia ponownie wzrosło (w porównaniu do 2021 r. o 1,7 roku dla mężczyzn do 73,4 lat oraz o 1,4 dla kobiet do 81,1 lat). Należy jednak podkreślić, iż dla obu płci dane te są ciągle niższe o 0,7 r. niż było w 2019 r. - odnotowano w opracowaniu.

GUS

Co ciekawe, "lepiej" żyć w mieście niż na wsi. W 2022 roku przeciętne trwanie życia mężczyzn zamieszkałych w miastach wynosiło 73,7 roku i było o 0,7 roku dłuższe niż dla mężczyzn na wsi. W przypadku kobiet zamieszkałych w miastach trwanie życia wynosiło 81 lat i było o 0,1 roku krótsze niż dla kobiet na wsi - dodano.

Kolejną ciekawostką może być fakt, że w Polsce Wschodniej ludzie żyją dłużej niż w innych regionach kraju. W 2022 r. najdłuższym trwaniem życia, zarówno dla mężczyzn jak i dla kobiet, charakteryzował się makroregion wschodni – odpowiednio 73,9 oraz 82,2 roku. Natomiast najkrótszym trwaniem życia cechował się makroregion centralny (72,4 roku dla mężczyzn i 80,5 roku dla kobiet) - odnotowano.

Niemniej w ciągu ostatnich 30 lat przeciętne trwanie życia wzrosło we wszystkich województwach. W najlepszej sytuacji są mężczyźni zamieszkujący w województwie pomorskim, zachodniopomorskim, śląskim, kujawsko-pomorskim, opolskim i warmińsko-mazurskim, dla których w latach 1990-2019 średnie trwanie życia wydłużyło się o co najmniej 8 lat. W przypadku kobiet największy przyrost trwania życia zanotowano w województwie opolskim i pomorskim (7,1 roku).

GUS

Podkreślić trzeba też fakt, że w Polsce występuje duże zróżnicowanie przeciętnego trwania życia w przekroju wojewódzkim. W 2022 r. w przypadku mężczyzn było to aż 2,8 roku, zaś w przypadku kobiet 2,6 roku. Niezależnie od płci najkrócej żyli mieszkańcy województwa łódzkiego (mężczyźni - 72,1 roku, kobiety - 80 lat). Mężczyźni najdłużej żyli w województwie małopolskim - 74,9 roku, a kobiety w województwie podlaskim - 82,6 roku. W 2022 r. dysproporcja między przeciętnym trwaniem życia mężczyzn i kobiet była największa w podlaskim (8,9 roku), a najniższa w kujawsko-pomorskim (6,9 roku).

