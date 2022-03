Dom Development: W 2022 roku można spodziewać się zmniejszenia popytu na mieszkania

Marvipol może wprowadzić do oferty w najbliższych kilkunastu miesiącach 2 tys. lokali

Marvipol Development ma potencjał, by w perspektywie najbliższych kilkunastu miesięcy wprowadzić do sprzedaży 2 tys. lokali mieszkalnych oraz co najmniej utrzymać dotychczasowy poziom inwestycji na rynku magazynowym - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.