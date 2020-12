W 2019 r. pracowaliśmy średnio ponad 44 godziny tygodniowo. Badanie PARP i UJ

W Wielkiej Brytanii rekordowa liczba zwolnień w ciągu trzech miesięcy

W ciągu trzech miesięcy, od sierpnia do października włącznie, w Wielkiej Brytanii pracę straciła rekordowo duża liczba 370 tys. osób - podał we wtorek urząd statystyczny ONS. Stopa bezrobocia wzrosła jednak mniej, niż się spodziewano - do 4,9 proc.