W 2017 r. w Polsce było 403 tys. urodzeń

Główny Urząd Statyczny potwierdził wstępne dane dotyczące liczby urodzin w 2017 r. z dnia 24 stycznia br. W ubiegłym roku zarejestrowano 403,1 tys. tzw. urodzeń żywych, co zwiększa wynik z 2016 r. o 20,8 tys. niemowląt.

Główny Urząd Statystyczny wskazuje, że współczynnik urodzeń wzrósł o 0,6 pkt do poziomu 10,5 promili.



Jak widać, błędne okazały się prognozy GUS-u z 2014 r., według których w Polsce w 2017 r. miało przyjść na świat 346 tys. dzieci - co daje aż 57,1 tys. różnicy! Ponadto w większości miesięcy ub.r. zanotowano większą liczbę urodzeń w porównaniu do analogicznego okresu w 2016 r., co może świadczyć o tendencji wzrostowej.

Według minister Rafalskiej liczba urodzeń w 2018 r. może jeszcze wzrosnąć, o ile będą spełnione pewne warunki. Wskazała nie tylko na kontynuację wypłat świadczenia "Rodzina 500+" (choć wskazała, że analizując liczbę i wzrost urodzeń w 2017 r., należy wziąć pod uwagę fakt, iż środki z program były wypłacane już w 2016 r. i oddziaływał on już na urodzenia w końcówce 2016 r.), ale i sytuację na rynku pracy, m.in. wzrost płac i stabilizację zatrudnienia.

Oprócz wzrostu narodzin zanotowaliśmy także ogólny wzrost ludności. Ze wstępnych danych GUS-u wynika, że na koniec 2017 r. Polskę zamieszkiwało 38,434 mln osób, o tysiąc więcej niż rok wcześniej. To pierwszy (choć minimalny) wzrost liczby ludności od 2011 r.

DU