Votum spodziewa się mocnego IV kw. Chce wprowadzić nowy produkt

Votum spodziewa się mocnego czwartego kwartału tego roku - poinformował prezes Votum Bartłomiej Krupa. W październiku firma chce wprowadzić do oferty nowy produkt, związany z dochodzeniem roszczeń z tytułu sankcji kredytu darmowego.

"Mieliśmy okres wakacyjny, co miało wpływ zarówno na liczbę posiedzeń sądowych, jak i aktywność klientów. Przygotowujemy się już do najsilniejszego tradycyjnie czwartego kwartału" - powiedział Bartłomiej Krupa podczas wideokonferencji.

"Czwarty kwartał w wielu obszarach będzie kluczowy dla wyniku tego roku. Nie mam wątpliwości, że będzie najlepszy. Spodziewamy się intensyfikacji, jeśli chodzi o ilość zawartych kontraktów. (...) W pierwszym półroczu było ponad 7,2 tys. kontraktów. Planem minimum było powtórzenie tego wyniku w drugim półroczu do okolic 15 tys. kontraktów, ale biorąc pod uwagę czekające nas rozstrzygnięcia TSUE, które stanowią zawsze impuls dla klientów, wysoki kurs franka, podniesienie stóp procentowych przez EBC, w ślad za którym spodziewane jest podniesienie stóp w Szwajcarii, spodziewamy się, że liczba będzie rosła" - dodał prezes.

Poinformował, że firma spodziewa się też przyrostu nowych rekomendacji z tytułu wygranych spraw.

"Będziemy dążyć do tego, by zbliżyć się do liczby 20 tys. kontraktów. Poziom penetracji rynku wskazuje na to, że mamy możliwości działania na kilka lat, jeśli chodzi o zwiększanie wolumenu spraw" - powiedział Krupa.

Jak poinformował, grupa obsługuje ponad 40 tys. klientów.

Votum poinformowało w ubiegłym tygodniu, że spółki z jej grupy podpisały w sierpniu 2023 roku 1.020 nowych umów z kredytobiorcami frankowymi. Liczba wyroków sądów I instancji, które zapadły w poprzednim miesiącu kalendarzowym stwierdzających nieważność umowy kredytowej, wyniosła 419, a w drugiej instancji 124.

W II kwartale w projekcie bankowym zawarto 3,94 tys. umów z klientami, którzy zaciągnęli kredyt denominowany lub indeksowany do CHF, podczas gdy w I kwartale umów było 3,28 tys.

Votum nie widzi wzrostu zainteresowania klientów ugodami z bankami.

"Nie spodziewamy się, by ugody zyskiwały na atrakcyjności w świetle orzeczeń TSUE, a kolejne orzeczenia przed nami" - powiedział prezes Krupa.

W ramach dywersyfikacji grupa przygotowuje nowy produkt, który chce wprowadzić do oferty w październiku. Chodzi o dochodzenie w imieniu konsumentów roszczeń od banków z tytułu nieprawidłowości w umowach kredytów konsumenckich, skutkujących sankcją kredytu darmowego.

"Jesteśmy na ostatniej prostej, jeśli chodzi o przygotowanie szerokiej oferty i wdrożenie do dystrybucji" - powiedział prezes.

W ocenie spółki potencjał wynika ze znaczącego wolumenu umów, w których można stwierdzić takie nieprawidłowości, jak również z oceny wysokiego prawdopodobieństwa pozytywnych wyników – jako korelacji praktyk banków z jednoznacznym brzmieniem przepisów prawa krajowego i dodatkowo spodziewanych interpretacji TSUE.

"Jeśli chodzi o potencjał rynku dla nowego produktu w naszej ofercie, to zgodnie z danymi Biura Informacji Kredytowej, dynamika sprzedaży kredytów konsumenckich w latach 2021-2023 oscyluje w graniach pomiędzy 250-300 tys. miesięcznie. Natomiast liczba czynnych kredytów konsumenckich stanowi ok. 7,6 mln o łącznej wartości 159,3 mld zł. Ze wstępnych analiz wynika, że znaczna liczba z nich zawiera zapisy, które mogą skutkować uznaniem sankcji kredytu darmowego" - powiedział wiceprezes Kacper Jankowski.

Dodał, że ten rynek może być nawet dziesięciokrotnie większy od rynku kredytów frankowych.

Jak poinformowano, złożenie oświadczenia o sankcję kredytu darmowego przysługuje zarówno konsumentom, którzy nadal spłacają swoje zobowiązania, jak również tym, którzy dokonali już całkowitej spłaty, ale maksymalnie w okresie roku od całkowitej spłaty zobowiązania.

Przedstawiciele spółki przewidują, że w przypadku obsługi spraw dot. sankcji kredytu darmowego możliwa będzie większa automatyzacja niż w przypadku spraw frankowych. Zakładają, że pierwsze wyroki sądowe w tych sprawach mogą zapaść raczej w 2025 roku.

Przychody grupy Votum w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosły 168,37 mln zł, co oznacza wzrost o 27 proc. rdr. Zysk netto wyniósł 60,7 mln złotych i był wyższy rdr o blisko 40 proc. (PAP Biznes)

