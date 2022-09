Votum celuje w 100 mln zł rocznego zysku

/ VOTUM

Grupa Votum ocenia, że w zasięgu spółki jest osiągnięcie 100 mln zł rocznego zysku, spodziewa się rekordowego IV kwartału - poinformował prezes spółki Bartłomiej Krupa.

"Możemy patrzeć w stronę wyniku 100 mln zł zysku netto rocznie, jako wyniku, który jest w naszym zasięgu. (...) ta dynamika wzrostu, którą widzimy do tej pory, do pewnego momentu jest do utrzymania, w którymś momencie ta dynamika osiągnie punkt kulminacyjny (...)" - powiedział Krupa na konferencji.

"Spodziewamy się, że IV kwartał wyznaczy nowe rekordy dla grupy kapitałowej" - dodał.

Votum odnotowało w pierwszym półroczu 2022 roku 43,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 1,8 mln zł rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły w tym czasie 133,1 mln zł wobec 89,9 mln zł przed rokiem. (PAP Biznes)

seb/ ana/