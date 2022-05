Votum miało w I kw. 2022 roku 16,4 mln zł zysku netto wobec 2,3 mln zł rok wcześniej

fot. Krystian Maj / / FORUM

Votum odnotowało w pierwszym kwartale 2022 roku 16,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 2,3 mln zł rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły w tym czasie 55,7 mln zł wobec 43 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie kwartalnym.

Zysk operacyjny grupy wyniósł w pierwszym kwartale 2022 r. 18,8 mln zł wobec 3,3 mln zł rok wcześniej.

Jak podano w raporcie, znaczący wzrost wyniku finansowego był efektem ujęcia aktywów z tytułu realizacji umów MSSF 15 w segmencie bankowym.

"Największy wpływ na wyniki finansowe grupy w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 roku miał segment spraw bankowych, w którym wartość sprzedaży na zewnątrz wyniosła 35.204 tys. zł, a zysk netto 14.808 tys. zł, który stanowił 90 proc. skonsolidowanego wyniku finansowego netto grupy" - napisano.

W pierwszym kwartale 2022 roku sprzedaż w segmencie dochodzenia roszczeń z tytułu umów bankowych osiągnęła poziom 2.527 kontraktów, co stanowi wzrost o 13 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, a w stosunku do poprzedniego kwartału, wzrost o 29 proc.

"W kolejnym kwartale grupa kapitałowa Votum spodziewa się wyraźnej poprawy wyniku finansowego w następstwie oczekiwanego wzrostu o 50 proc. w stosunku do pierwszego kwartału 2022 r. przychodów segmentu bankowego z tytułu wynagrodzenia od efektu. W pozostałych obszarach działalności grupa kapitałowa Votum zakłada utrzymanie poziomu wyników lub ich wzrost w efekcie zmian zachodzących w grupie kapitałowej, w tym w zakresie sprzedaży podmiotów o niższej niż oczekiwana rentowności lub ich reorganizacji" - napisano w raporcie.

Dodano, że dążąc do maksymalizacji efektów w kluczowych obszarach rynku krajowego grupa kontynuuje proces wykupu menedżerskiego podmiotów zagranicznych, gdzie w ślad za spółką ukraińską i słowackim oddziałem spółki czeskiej planowana jest sprzedaż czeskiej spółki odszkodowawczej. Z kolei istotniejszy wpływ na wyniki oraz stan środków pieniężnych może mieć ewentualna sprzedaż Polskiego Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum SA w wyniku trwającego procesu due diligence.

"Poszerzenie aktywności w segmencie spraw bankowych na obszar spraw kredytów złotowych z klauzulą zmiennego oprocentowania i innymi zapisami abuzywnymi powinno, wobec założonego pokrycia kosztów działalności przychodami z opłat wstępnych, pozostać obojętne dla wyników finansowych, aż do przełomu roku 2023 i 2024, kiedy można spodziewać się pierwszych przychodów wynikających z wygranych w I instancji" - napisano. (PAP Biznes)

