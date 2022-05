Votum miało w 2021 roku 10,1 mln zł zysku netto wobec 8,1 mln zł rok wcześniej

/ Materiały spółki

Votum odnotowało w 2021 roku 10,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 8,1 mln zł rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły w tym czasie 195,6 mln zł wobec 150,6 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie rocznym.

Zysk operacyjny grupy wyniósł w 2021 roku 17,5 mln zł wobec 11,4 mln zł rok wcześniej. Rentowność z działalności operacyjnej wzrosła do 9 proc. z 8 proc. przed rokiem.

"Wzrost zysku na działalności operacyjnej w porównaniu do roku 2020 o ponad 53 proc. był głównie efektem osiągniętego zysku w segmencie dochodzenia roszczeń z tytułu umów bankowych (na którym w 2020 roku grupa kapitałowa poniosła stratę) oraz w segmencie dochodzenia roszczeń z tytułu szkód osobowych" - napisano w raporcie.

Segmenty roszczeń bakowych oraz szkód osobowych miały w minionym roku największy udział w przychodach grupy Votum. Było to odpowiednio: 44 proc. i 19 proc.

W segmencie dochodzenia roszczeń z tytułu umów bankowych przychody ze sprzedaży wyniosły w 2021 roku 115,8 mln zł, co stanowi wzrost o 133 proc. rdr.

"Od roku 2021 segment ten zasilany jest przychodami spółki dystrybucyjnej – DSA Investment S.A., która osiągnęła przychód na poziomie 26,3 mln zł, podczas gdy w ubiegłym roku wyniósł on 28 mln zł i zaliczany był do grupy przychodowej z segmentu +Pozostałe+. Na wzrost zaprezentowanych przychodów w segmencie dochodzenia roszczeń z tytułu umów bankowych wpływ miał dynamiczny przyrost rozstrzygnięć pierwszo instancyjnych, które zgodnie z MSSF 15 generują wynagrodzenia zaliczane do przychodów w proporcji wynikającej z poziomu utrzymania ich w drugiej instancji" - napisano w raporcie.

W segmencie dochodzenia roszczeń z tytułu szkód osobowych przychody ze sprzedaży wyniosły w 2021 roku 49,1 mln zł, co stanowi spadek o 8 proc. rdr.

"Na spadek przychodów w tym segmencie miały wpływ czynniki, jak: obniżona aktywność sieci sprzedaży z uwagi na ograniczenia w komunikacji społecznej oraz mniejsza dynamika prowadzenia postępowań sądowych. W II kwartale 2021 roku trwały jeszcze prace nad zmianami w procedurze cywilnej determinujące długotrwałość prowadzenia postępowań sądowych" - napisano w raporcie. (PAP Biznes)

