Von der Leyen zapowiada uderzenie w bank centralny Rosji i usunięcie rosyjskich banków ze SWIFT

fot. YVES HERMAN / / Reuters

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała w sobotę wieczorem, że zaproponuje przywódcom UE usunięcie pewnej liczby rosyjskich banków z systemu SWIFT, uderzenie w rosyjskich oligarchów oraz w bank centralny Rosji i zamrożenie jego aktywów.

„Unia Europejska i jej partnerzy pracują nad osłabieniem zdolności (prezydenta Rosji Władimira) Putina do finansowania machiny wojennej” – powiedziała szefowa KE dodając, że zaproponuje przywódcom UE usunięcie pewnej liczby rosyjskich banków z systemu SWIFT.

„Zapewni to odłączenie tych banków od międzynarodowego systemu finansowego i zaszkodzi ich zdolności do działania na całym świecie” - wskazała.

„SWIFT to dominujący na świecie globalny system płatności międzybankowych. Odcięcie banków uniemożliwi im przeprowadzanie większości transakcji finansowych na całym świecie i skutecznie zablokuje rosyjski eksport i import” – dodała von der Leyen.

„Sparaliżujemy aktywa rosyjskiego banku centralnego. To zamrozi jego transakcje. A to uniemożliwi bankowi centralnemu upłynnianie swoich aktywów. I wreszcie będziemy pracować nad zakazaniem rosyjskim oligarchom wykorzystywania ich aktywów finansowych na naszych rynkach” - wskazała.

„Wszystkie te środki znacznie zaszkodzą zdolności Putina do finansowania wojny. Będą one miały niszczący wpływ na gospodarkę Rosji. Putin wkroczył na drogę zmierzającą do zniszczenia Ukrainy, ale to, co w rzeczywistości robi, to także niszczenie przyszłości własnego kraju" - podsumowała szefowa KE.

Biały Dom: Rosja została gospodarczym i finansowym pariasem

W wyniku naszych sankcji Rosja stała się gospodarczym i finansowym pariasem - powiedział w sobotę wysoki rangą przedstawiciel amerykańskiej administracji. Dodał, że USA wraz z UE i innymi sojusznikami zdecydowały się zastosować wobec Rosji "model irański".

Przedstawiciel Białego Domu w ten sposób określił podczas briefingu prasowego efekt zapowiedzianych wspólnie z UE sankcji, obejmujących wyłączenie części rosyjskich banków z globalnego systemu SWIFT oraz odebranie rosyjskiemu bankowi centralnemu możliwości obrony rubla, a także sformowanie specjalnego zespołu, który ma zidentyfikować majątek rosyjskich oligarchów.

"Rząd (prezydenta Rosji Władimira) Putina zostaje wykopany z międzynarodowego systemu finansowego" - oznajmił oficjel. Zapowiedział, że skutki nowych sankcji będą natychmiastowe, a rubel zaliczy potężny spadek.

Oficjel przyznał, że szczegóły restrykcji wciąż są dopinane i powinny zostać ogłoszone w ciągu najbliższych dni. Nie wiadomo jeszcze, które rosyjskie banki będą wyłączone z systemu komunikacji międzybankowej SWIFT i czy restrykcje te będą dotyczyć również transakcji dotyczących energii. Jak wyjaśnił, w rezultacie odcięcia od systemu, aby rosyjskie banki mogły dokonać transakcji za granicą, będą musiały to zrobić za pomocą telefonu lub faksu.

"Prawdopodobnie większość banków na świecie po prostu przestanie prowadzić transakcje z tymi bankami" - wyjaśnił. Dodał, że USA i sojusznicy zdecydowali się zastosować wobec Rosji "model irański", odnosząc się do faktu, że Iran, a wcześniej także Korea Północna, również został odłączony od systemu SWIFT.

Omawiając sankcje przeciwko rosyjskiemu bankowi centralnemu, przedstawiciel Białego Domu ocenił, że będą one oznaczać w praktyce, iż Rosja nie będzie w stanie używać swoich potężnych, wynoszących ponad 600 mld dolarów rezerw zagranicznych do bronienia kursu rubla. Zachodnie podmioty otrzymają zakaz sprzedaży rubli bankowi centralnemu, w wyniku czego rosyjska waluta zaliczy mocny spadek.

"Bank centralny Putina straci możliwość osłabiania efektu naszych sankcji. Rubel osłabnie jeszcze bardziej, inflacja poszybuje, a bank centralny zostanie bezbronny (...) To pokaże, że +forteca Rosja+, uodpornianie gospodarki na sankcje, jest tylko mitem" - powiedział oficjel. Jak zaznaczył, wszelkie koszty, jakie poniosą zachodnie gospodarki są znacznie mniejsze, niż gdyby Rosji pozwolono na bezkarną agresję na Ukrainę.

Trzecim filarem zapowiedzianych w sobotę ruchów Zachodu ma być powołanie specjalnego międzynarodowego zespołu, który będzie zajmować się zacieśnieniem egzekucji dotychczasowych sankcji, identyfikując ukrywane majątki i aktywa rosyjskich firm i oligarchów.

"Weźmiemy się za ich jachty, luksusowe apartamenty, ich pieniądze, ich możliwość wysyłania swoich dzieci do dobrych szkół na Zachodzie" - powiedział przedstawiciel Białego Domu.

Oficjel podkreślił, że już te wcześniej ogłoszone restrykcje zaczęły odnosić swój skutek.

"Koszty pożyczania dla Rosji wzrosły ponad dwukrotnie, agencja ratingowa S&P zdegradowała rosyjskie obligacje do statusu śmieciowych w ciągu 24 godzin, popyt na gotówkę w Rosji wzrósł 58-krotnie" - wyliczał urzędnik. "Krótko mówiąc, Rosja stała się globalnym ekonomicznym i finansowym pariasem" - dodał.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ ap/ pr/ osk/ ap/